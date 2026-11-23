जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। साल 2018 के एक पुराने मानहानि मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को विवादित यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। यह कार्रवाई विकास सांकृत्यायन की ओर से दायर की गई एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए की गई है।

क्या है पूरा मामला? याची विकास सांकृत्यायन ने आरोप लगाया है कि जर्मनी में रहने वाले ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया था, जो बेहद मानहानिकारक है। शिकायत के अनुसार, राठी ने 'बीजेपी आईटी सेल पार्ट टू' शीर्षक से एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। इस वीडियो में शिकायतकर्ता के खिलाफ कई झूठे और निराधार आरोप लगाए गए थे, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है।