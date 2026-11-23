मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली की अदालत ने जारी किया गैर-जमानती वारंट
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट विकास सांकृत्यायन की शिकायत पर सुनवाई के बाद जारी किया गया है।
HighLights
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ध्रुव राठी के खिलाफ वारंट जारी किया।
यह वारंट 2018 के मानहानि मामले से संबंधित है।
विकास सांकृत्यायन ने 'बीजेपी आईटी सेल' वीडियो पर शिकायत की।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। साल 2018 के एक पुराने मानहानि मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को विवादित यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। यह कार्रवाई विकास सांकृत्यायन की ओर से दायर की गई एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए की गई है।
क्या है पूरा मामला?
याची विकास सांकृत्यायन ने आरोप लगाया है कि जर्मनी में रहने वाले ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया था, जो बेहद मानहानिकारक है। शिकायत के अनुसार, राठी ने 'बीजेपी आईटी सेल पार्ट टू' शीर्षक से एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। इस वीडियो में शिकायतकर्ता के खिलाफ कई झूठे और निराधार आरोप लगाए गए थे, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है।
अदालत की सख्ती
सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए ध्रुव राठी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता का पक्ष है कि इस वीडियो के माध्यम से जानबूझकर उन पर झूठे आरोप मढ़े गए और इसे बड़े पैमाने पर शेयर किया गया। अब इस आदेश के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है।