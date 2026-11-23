जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के सतबारी गांव में 13 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि का सीमांकन छह सप्ताह के भीतर पूरा करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया है।

अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने अधिकारियों को 14 अक्टूबर 2025 के आदेश का पालन करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी 2027 को होगी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि छह महीने का समय दिए जाने के बावजूद अधिकारियों ने आदेश का पालन नहीं किया। दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि सीमांकन के लिए 17 सितंबर 2026 को डीडीए को पत्र भेजा गया था।

17 नवंबर को हुई बैठक में मांगे गए प्रस्ताव 17 नवंबर को बैठक हुई और काम के लिए मूल्य प्रस्ताव मंगाए गए। डीडीए ने बैठकों में शामिल होने और काम पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया। अदालत में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (छतरपुर) कार्यालय का सार्वजनिक नोटिस, 21 सितंबर 2026 का पत्र और 10 नवंबर 2026 को बैठक में नोटिस पेश किया गया।