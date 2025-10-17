दिल्ली हाईकोर्ट में 19 नवंबर को होगी सज्जन कुमार की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में सज्जन कुमार की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास के खिलाफ अपील पर 19 नवंबर को सुनवाई करेगा। अदालत ने जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। ट्रायल कोर्ट ने कुमार को उनकी उम्र और बीमारी के कारण मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।