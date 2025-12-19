Language
    सफदरजंग अस्पताल में मरीजों के लिए बनेगा रैंप, मिलेगी बड़ी राहत

    By Anoop Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:46 PM (IST)

    सफदरजंग अस्पताल के आठ मंजिला इमरजेंसी ब्लॉक में मरीजों की सुविधा के लिए जल्द ही एक रैंप बनाया जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसक ...और पढ़ें

    सफदरजंग अस्पताल के आठ मंजिला इमरजेंसी ब्लॉक में मरीजों की सुविधा के लिए जल्द ही एक रैंप बनाया जाएगा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सफदरजंग अस्पताल के आठ मंजिला इमरजेंसी ब्लॉक में मरीजों की सुविधा के लिए जल्द ही एक रैंप बनाया जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसका मकसद मरीजों की आवाजाही को आसान बनाना और इमरजेंसी स्थितियों में सुरक्षा को मजबूत करना है। रैंप का डिज़ाइन बनाने और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में मदद के लिए जल्द ही एक टेक्निकल कंसल्टिंग एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा।

    अस्पताल प्रशासन के अनुसार, रैंप बनने से गंभीर रूप से बीमार मरीजों के साथ-साथ स्ट्रेचर और व्हीलचेयर पर मौजूद मरीजों को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले जाना आसान हो जाएगा। यह आग जैसी इमरजेंसी स्थितियों में मरीजों और स्टाफ को सुरक्षित निकालने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इस 500 बेड वाले इमरजेंसी ब्लॉक को न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के किसी भी अस्पताल का सबसे बड़ा इमरजेंसी ब्लॉक माना जाता है।

    इस आठ मंजिला इमारत में तीन बेसमेंट भी हैं। हर दिन दिल्ली और NCR क्षेत्र के अलग-अलग शहरों से 1200 से 1500 गंभीर रूप से बीमार मरीज इलाज के लिए यहां आते हैं। इतने ज़्यादा मरीजों के बावजूद, इमरजेंसी ब्लॉक में अब तक रैंप नहीं था, जिससे अक्सर दिक्कतें होती थीं।

    अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए, मल्टी-स्टोरी इमारतों में रैंप को ज़रूरी माना जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, अब इमरजेंसी ब्लॉक के हर फ्लोर को जोड़ने वाला एक रैंप बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित रैंप लगभग ढाई मीटर चौड़ा होगा। रैंप बनने से सफदरजंग अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं ज़्यादा सुरक्षित और मरीज-फ्रेंडली बन जाएंगी।