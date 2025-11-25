Language
    सफदरजंग अस्पताल में 11 साल के बच्चे की दुर्लभ बीमारी का सफल इलाज, मां ने दान की थी अपनी किडनी

    By Anoop Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:42 PM (IST)

    सफदरजंग अस्पताल अपने पहले बाल गुर्दा प्रत्यारोपण के लाभार्थी, 11 वर्षीय बच्चे को सभी दवाएं मुफ्त देगा। अस्पताल ने 19 नवंबर को यह सफल प्रत्यारोपण किया था। डॉक्टरों के अनुसार, बच्चा एक दुर्लभ विकार से पीड़ित था और उसकी मां ने उसे किडनी दान की। निजी अस्पताल में इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ होने के कारण परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सफदरजंग हॉस्पिटल अपने पहले लाइव पीडियाट्रिक किडनी ट्रांसप्लांट के बेनिफिशियरी 11 साल के बच्चे को सभी दवाएं फ्री देगा। यह जानकारी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. संदीप बंसल ने मंगलवार को हॉस्पिटल में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल ट्रांसप्लांट के बाद बच्चे समेत सभी बेनिफिशियरी पीडियाट्रिक पेशेंट्स को महंगी इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं पूरी तरह फ्री देगा।

    हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने 19 नवंबर को पहला सफल लाइव पीडियाट्रिक किडनी ट्रांसप्लांट किया था। उन्होंने दावा किया कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहला सफल लाइव पीडियाट्रिक किडनी ट्रांसप्लांट था। उन्होंने कहा कि बच्चे का ठीक होना और परिवार का उम्मीद की किरण लौटना हॉस्पिटल के लिए बहुत संतोषजनक है।

    पहला लाइव पीडियाट्रिक किडनी ट्रांसप्लांट करने वाली सर्जिकल टीम को यूरोलॉजी के चीफ और रीनल ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ. पवन वासुदेवा ने लीड किया था। उनके साथ यूरोलॉजी के प्रोफेसर डॉ. नीरज कुमार भी थे। बाल चिकित्सा टीम का नेतृत्व बाल चिकित्सा नेफ्रोलॉजी की प्रोफेसर और प्रभारी प्रोफेसर डॉ शोभा शर्मा ने किया, जिनके साथ बाल रोग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉ प्रदीप के. भी थे। देबता के सहयोगी, सहायक प्रोफेसर डॉ श्रीनिवासवर्धन ने एनेस्थीसिया दिया।

    डॉ सुशील के नेतृत्व में एनेस्थीसिया टीम में निदेशक प्रोफेसर और एनेस्थीसिया प्रमुख डॉ कविता रानी शर्मा के मार्गदर्शन में डॉ ममता और डॉ सोनाली शामिल थीं। अस्पताल के निदेशक डॉ संदीप बंसल ने बताया कि बच्चा द्विपक्षीय हाइपोडिस्प्लास्टिक किडनी नामक एक दुर्लभ विकार के कारण अंतिम चरण की किडनी की विफलता से पीड़ित था। वह अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में नियमित डायलिसिस पर था। उसकी 35 वर्षीय मां ने अपनी किडनी दान की।

    डॉ पवन वासुदेवा ने बताया कि बच्चों में किडनी प्रत्यारोपण तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि एक वयस्क किडनी को बच्चे की प्रमुख रक्त वाहिकाओं से जोड़ना और शरीर में उसके लिए पर्याप्त जगह बनाना एक कठिन प्रक्रिया होती है बच्चे का परिवार उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का रहने वाला है। बच्चे के पिता, जो एक दिहाड़ी मज़दूर हैं, पैसे की तंगी के कारण प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज का खर्च नहीं उठा पा रहे थे, जिसमें लगभग 1.5 मिलियन रुपये (लगभग 1.5 मिलियन रुपये) का खर्च आता।