सफदरजंग की ऐतिहासिक कामयाबी, सरकारी अस्पताल में पहली बार बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट सफल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल ने बच्चों का किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया है। लिविंग-रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट के इस्तेमाल ने इसे खास बना दिया। हॉस्पिटल के यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट की एक्सपर्ट टीम ने नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, एनेस्थीसिया और इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर यह सफलता हासिल की।

दावा किया जा रहा है कि यह किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पहला सफल पीडियाट्रिक रीनल ट्रांसप्लांट है। यह सफदरजंग हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट प्रोग्राम और गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब तक, यह सिर्फ़ प्राइवेट हॉस्पिटल या AIIMS जैसे कुछ सरकारी इंस्टीट्यूशन में ही किया जाता था। ज़्यादा भीड़ और ज़्यादा खर्च के कारण, आम आदमी इस बहुत मुश्किल सर्जरी का फ़ायदा नहीं उठा पाता था।

हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. वंदना तलवार ने यह बहुत मुश्किल सर्जरी की। डॉ. वंदना तलवार ने हॉस्पिटल की इस कामयाबी को "गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की जान बचाने में एक ऐतिहासिक कदम" बताया। उन्होंने बताया कि अब तक, दिल्ली-NCR में बच्चों का किडनी ट्रांसप्लांट सिर्फ़ प्राइवेट अस्पतालों या कुछ सरकारी संस्थानों, खासकर AIIMS में ही होता था, जहाँ लंबी वेटिंग लिस्ट और ज़्यादा खर्च की वजह से मरीज़ों को काफी दिक्कतें होती थीं।

उन्होंने बताया कि मरीज़ एक 12 साल का बच्चा था जिसे किडनी की आखिरी स्टेज की बीमारी थी। यह लिविंग-रिलेटेड बच्चों का किडनी ट्रांसप्लांट तभी मुमकिन हुआ जब बच्चे के परिवार ने किडनी डोनेट की। कई घंटों तक चली सर्जरी कामयाब रही और ऑपरेशन के बाद बच्चा पूरी तरह स्टेबल बताया जा रहा है।