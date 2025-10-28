दिल्ली में शराब पीने का विरोध करने पर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, दो आरोपी गिरफ्तार
पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी में शराब पीने का विरोध करने पर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष और उनके परिवार पर हमला हुआ। दो आरोपियों ने घर में घुसकर तलवार से हमला किया, जिसमें अध्यक्ष समेत चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सीमापुरी के डीडीए क्वार्टर में हुई।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गली में शराब पीने का विरोध करना आरडब्ल्यूए अध्यक्ष व उनके परिवार को भारी पड़ गया। दो आरोपितों ने शराब के नशे में घर में घुसकर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष व परिवार के तीन सदस्यों पर हमला कर दिया।
बताया गया कि घायल हालत में आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सत्यप्रकाश चौहान, इनके पिता मुन्नालाल, भतीजे आशीष और पवन को घायल हालात में जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आशीष की शिकायत पर सीमापुरी थाना ने हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने दो आरोपित मलकीत उर्फ सन्नी व सूरज को गिरफ्तार किया है।
आशीष परिवार के साथ सीमापुरी के डीडीए क्वार्टर में रहता है। इसके चाचा सत्य प्रकाश आरडल्ब्यूए अध्यक्ष हैं। आशीष गली से होते हुए अपने घर लौट रहा था। गली में पड़ोस में रहने वाले मलकीत और शंकर शराब पीकर शोर मचा रहे थे।
पीड़ित ने मना किया तो आरोपित भड़क गए और पीड़ित के साथ गाली गलौज करते हुए उसे पीट दिया। पीड़ित किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागा और घर पहुंचा। आरोप है कुछ देर के बाद आरोपित तलवार लेकर उसके घर पहुंचे और परिवार के लोगों पर हमला कर दिया।
