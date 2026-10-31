राष्ट्रीय एकता दिवस पर दौड़ेगी दिल्ली, 'रन फॉर यूनिटी' के कारण कई मार्ग रहेंगे प्रभावित; देखें ट्रैफिक एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शनिवार को आयोजित होने वाली रन फॉर यूनिटी को देखते हुए नई दिल्ली इलाके में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

दौड़ के आयोजन के दौरान सुबह 3:30 बजे से करीब नौ बजे तक कई प्रमुख मार्गों और चौराहों पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे।

वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह

दिल्ली यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को इन मार्गों से गुजरने से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। रन फॉर यूनिटी मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के गेट नंबर एक से शुरू होगी।