Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के इंडिया-अफ्रीका फ्रेंडशिप रोज गार्डन में रंगों की महक, नीले-काले-हरे गुलाबों का अनोखा नजारा

    By Nimish Hemant Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:56 AM (IST)

    दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच, चाणक्यपुरी के इंडिया-अफ्रीका फ्रेंडशिप रोज गार्डन में दो दिवसीय 'सालाना गुलाब प्रदर्शनी' शुरू हुई। इस प्रदर्शनी में द ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच, चाणक्यपुरी के इंडिया-अफ्रीका फ्रेंडशिप रोज गार्डन में दो दिवसीय 'सालाना गुलाब प्रदर्शनी' शुरू हुई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में शांत, हरे-भरे माहौल में मनमोहक रंगों और खुशबू वाले गुलाबों की दुनिया में खो जाने से बेहतर और क्या हो सकता है? चाणक्यपुरी में इंडिया-अफ्रीका फ्रेंडशिप रोज़ गार्डन में दो दिन की 'सालाना गुलाब प्रदर्शनी' शुरू हो गई है। देश भर से 200 से ज़्यादा प्रतिभागी 1,250 तरह के 70 से ज़्यादा किस्मों के गुलाब दिखा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनमें स्टैंडर्ड, फ्लोरिबंडा और मिनिएचर किस्मों सहित अलग-अलग कैटेगरी के गमलों में लगे गुलाब शामिल हैं। गुलाब गुलाबी, लाल, पीले, नारंगी, नीले, काले, हरे, खुबानी, दो रंगों वाले, धारीदार और मिली-जुली खुशबू वाले रंगों में हैं। इसी तरह, कटे हुए फूल, प्लांटर्स, कलात्मक गुलदस्ते, बटनहोल, मालाएं, गजरे (बालों के लिए फूलों के गहने) और गुलाब से बने वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट भी दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। खास आकर्षणों में ग्रीनहाउस में उगाए गए गुलाब और बिना मिट्टी के उगाए गए गुलाब शामिल हैं।

    यह प्रदर्शनी हर साल सर्दियों के मौसम में आयोजित की जाती है। इस साल, इसे NDMC ने द रोज़ सोसाइटी ऑफ़ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया है, जिसमें देश भर से शानदार और खुशबूदार गुलाबों को अलग-अलग कलात्मक तरीकों से सजाकर दिखाया गया है। प्रदर्शनी को 22 क्लास और 175 से ज़्यादा सेक्शन में बांटा गया है। खास बात यह है कि NDMC, CPWD, HUDA, PGI चंडीगढ़ और पूसा इंस्टीट्यूट इस प्रदर्शनी में गुलाब प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। फूलों को सजाने की जापानी कला, आर्टिस्टिक इकेबाना की प्रस्तुति भी एक खास आकर्षण है।

    प्रदर्शनी का उद्घाटन शनिवार को NDMC के चेयरमैन केशव चंद्र ने किया। उन्होंने कहा कि गुलाब हमें जीवन की मुश्किलों के बावजूद सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह फूल कांटों के बीच भी खूबसूरती से खिलता है और अपनी सुंदरता और खुशबू से दिलों को मोह लेता है। यह प्रदर्शनी नई दिल्ली को एक हरा-भरा, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल स्मार्ट सिटी बनाने के NDMC के विज़न के अनुरूप है। इस मौके पर, प्रकृति और गुलाबों में रुचि बढ़ाने के लिए, NDMC और नवयुग स्कूल के 50 से ज़्यादा छात्रों ने गुलाब थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।