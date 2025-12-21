दिल्ली के इंडिया-अफ्रीका फ्रेंडशिप रोज गार्डन में रंगों की महक, नीले-काले-हरे गुलाबों का अनोखा नजारा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में शांत, हरे-भरे माहौल में मनमोहक रंगों और खुशबू वाले गुलाबों की दुनिया में खो जाने से बेहतर और क्या हो सकता है? चाणक्यपुरी में इंडिया-अफ्रीका फ्रेंडशिप रोज़ गार्डन में दो दिन की 'सालाना गुलाब प्रदर्शनी' शुरू हो गई है। देश भर से 200 से ज़्यादा प्रतिभागी 1,250 तरह के 70 से ज़्यादा किस्मों के गुलाब दिखा रहे हैं।

इनमें स्टैंडर्ड, फ्लोरिबंडा और मिनिएचर किस्मों सहित अलग-अलग कैटेगरी के गमलों में लगे गुलाब शामिल हैं। गुलाब गुलाबी, लाल, पीले, नारंगी, नीले, काले, हरे, खुबानी, दो रंगों वाले, धारीदार और मिली-जुली खुशबू वाले रंगों में हैं। इसी तरह, कटे हुए फूल, प्लांटर्स, कलात्मक गुलदस्ते, बटनहोल, मालाएं, गजरे (बालों के लिए फूलों के गहने) और गुलाब से बने वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट भी दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। खास आकर्षणों में ग्रीनहाउस में उगाए गए गुलाब और बिना मिट्टी के उगाए गए गुलाब शामिल हैं।

यह प्रदर्शनी हर साल सर्दियों के मौसम में आयोजित की जाती है। इस साल, इसे NDMC ने द रोज़ सोसाइटी ऑफ़ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया है, जिसमें देश भर से शानदार और खुशबूदार गुलाबों को अलग-अलग कलात्मक तरीकों से सजाकर दिखाया गया है। प्रदर्शनी को 22 क्लास और 175 से ज़्यादा सेक्शन में बांटा गया है। खास बात यह है कि NDMC, CPWD, HUDA, PGI चंडीगढ़ और पूसा इंस्टीट्यूट इस प्रदर्शनी में गुलाब प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। फूलों को सजाने की जापानी कला, आर्टिस्टिक इकेबाना की प्रस्तुति भी एक खास आकर्षण है।