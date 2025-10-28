Language
    दिल्ली के इस विधानसभा क्षेत्र में 8 करोड़ से होंगे विकास कार्य, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 04:26 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में आठ करोड़ रुपये के विकास कार्य होंगे। विधायक जितेंद्र महाजन ने बताया कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए फंड जारी कर दिया है। इस राशि से मंडोली व बुध बाजार रोड और गलियां बनाई जाएंगी, साथ ही सीवर और पाइप लाइन भी डाली जाएंगी। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में अब विकास करने वाली सरकार आई है, जिससे ढांचागत विकास होगा।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में आठ करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य होंगे। दिल्ली सरकार ने विकास कार्यों के लिए फंड जारी कर दिया है।

    विधायक जितेंद्र महाजन का आरोप है कि आप सरकार ने अपने कार्यकाल में उनकी विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा की। पहली बार सीएम फंड से तीन करोड़ रुपये उन्हें मिले हैं, जबकि पांच करोड़ रुपये वह विधायक निधि से खर्च करेंगे।

    विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा कि आठ करोड़ रुपये से मंडोली व बुध बाजार रोड और गलियां बनाई जाएंगी। दिल्ली जल बोर्ड की सीवर और पाइप लाइन डाली जाएंगी। क्षेत्र में तेजी से ढांचागत विकास होगा।

    उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब विकास करने वाली सरकार आई है। सीएम रेखा गुप्ता को क्षेत्र की स्थिति के बारे में बताया गया। उन्होंने बिना देरी किए फंड जारी कर दिया। जल्द ही विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। सड़कें व नालियां वर्षों से नहीं बनी थी, स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी।