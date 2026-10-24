दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 18-19 मेट्रो स्टेशन पर बम की अफवाह से मचा हड़कंप, जांच में निकली फर्जी कॉल

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-18/19 मेट्रो स्टेशन पर शनिवार दोपहर बम रखे होने की सूचना से अफरा-तफरी मच गई।

पीसीआर को दोपहर 1:08 बजे फोन कर एक व्यक्ति ने मेट्रो स्टेशन पर बम रखे होने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई और मामले की जांच शुरू की गई।

जांच में नहीं मिली विस्फोटक सामग्री

मौके पर बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया था हालांकि, जांच में बम रखे होने की कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस के अनुसार , फोन करने वाले की पहचान रोहिणी सेक्टर-18 स्थित मिलेनियम अपार्टमेंट निवासी अमित जैन (45) के रूप में हुई है।