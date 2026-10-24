दिल्ली के सरकारी स्कूल में 12वीं की छात्रा ने आग लगाकर की खुदकुशी, 25 अक्टूबर को था जन्मदिन

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली के कृष्णा नगर के एफ ब्लॉक में उस वक्त सनसनी मच गई जब यहां ए सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली।

घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं स्वजन से भी पुलिस पूछताछ कर रही है।