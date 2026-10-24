दिल्ली के सरकारी स्कूल में 12वीं की छात्रा ने आग लगाकर की खुदकुशी, 25 अक्टूबर को था जन्मदिन
Published: Sat, 24 Oct 2026 02:15 PM (IST)Updated: Sat, 24 Oct 2026 02:16 PM (IST)
पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित एक सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या ...और पढ़ें
HighLights
पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में छात्रा ने खुदकुशी की।
सरकारी स्कूल में 12वीं की छात्रा ने आग लगाकर जान दी।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजनों से पूछताछ जारी।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली के कृष्णा नगर के एफ ब्लॉक में उस वक्त सनसनी मच गई जब यहां ए सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली।
घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं स्वजन से भी पुलिस पूछताछ कर रही है।