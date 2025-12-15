Delhi Crime: रोहिणी में लाखों के गहनों की चोरी, जीजा-साला गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी उत्तरी थाना क्षेत्र में मकान से लाखों रुपये कीमत के आभूषण चोरी का मामला सामने आया है। चोर मकान का ताला तोड़कर सोने की चेन, मंगलसूत्र, कान के झूमके, अंगूठी समेत अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने दो आरोपित को आभूषण के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपित रिश्ते में जीजा-साल हैं। पुलिस ने दोनों से आभूषण और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि शिकायतकर्ता ने अपने घर में जेवर व अन्य सामान की चोरी के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। विशेष टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की गई। टेक्निकल सर्विलांस और खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने एक ठिकाने पर छापा मारा और एक संदिग्ध को पकड़ा, जिसकी पहचान बाद में रोशन, निवासी विजय विहार फेज-I, के रूप में हुई।

लगातार पूछताछ करने पर आरोपित अपनी संलिप्तता स्वीकार की। बाद में पुलिस ने उसके साथी को भी उसके ठिकाने से पकड़ा लिया। उससकी पहचान बाद में रोहित निवासी रिठाला, के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि रोशन 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है और डिलीवरी ब्वाय और इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। वह नशे का आदी है और पहले भी चोरी के एक मामले में शामिल रहा है।