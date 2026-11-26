जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी कोर्ट की न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती बेनीवाल ने शाहबाद डेयरी लूट मामले में दो महिलाओं को छह-छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए टिप्पणी की है कि यह अचानक हुई घटना नहीं थी।

दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से महिला के भरोसे का फायदा उठाया और वारदात को अंजाम दिया। गरीबी या आर्थिक परेशानी आपराधिक कृत्य को उचित नहीं ठहरा सकती। प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भय के सुरक्षित घूमने का अधिकार है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती बेनीवाल का फैसला

न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती बेनीवाल ने सपना और प्रियंका को दोषी करार दिया है। मुकदमे की सुनवाई महज 32 दिनों में पूरी की गई है। पुलिस के अनुसार, दोनों महिलाओं ने शिकायतकर्ता महिला को बहाने से एक सुनसान स्थान पर बुलाया था। उन्होंने महिला से कहा कि उनकी सास झाड़ियों के पीछे बेहोश पड़ी है और उसे मदद की जरूरत है।

उनकी बातों में आकर महिला वहां पहुंच गई। इसके बाद दोनों ने उसे पकड़ लिया और शारीरिक बल का इस्तेमाल कर उसके गले से सोने की चेन छीन ली। घटना की सूचना मिलते ही शाहबाद डेयरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने लूटी गई सोने की चेन भी बरामद कर ली। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी प्रमोद कुमार ने मामले की पैरवी की। अदालत ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई व साथ ही कानून के अनुसार विचाराधीन अवधि का लाभ देने का भी आदेश दिया।