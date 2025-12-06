Language
    रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पूरक आरोपपत्र पर 24 जनवरी को होगी सुनवाई, तीन मामलों में कर रहे जांच का सामना

    By Ritika Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:26 PM (IST)

    राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल पूरक आरोपपत्र पर सुनवाई 24 जनवरी को तय की है। वाड्रा की भूमिका जांच के दाय ...और पढ़ें

    प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल पूरक आरोपपत्र पर सुनवाई 24 जनवरी को तय की है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल पूरक आरोपपत्र पर सुनवाई 24 जनवरी को तय की है। यह आरोपपत्र यूके के हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दाखिल की गई है।

    विशेष न्यायाधीश सुषांत चांगोत्रा ने मामले में ईडी को नए पूरक आरोपपत्र के रूप में दस्तावेज की समेकित सूची दाखिल करने की अनुमति भी दी।

    इस मामले में वाड्रा की भूमिका जांच के दायरे में आई है। ईडी ने जुलाई में उनका बयान पीएमएलए के तहत दर्ज किया था। वाड्रा को इस मामले में वर्ष 2019 में अग्रिम जमानत मिली थी।

    वाड्रा पर फिलहाल तीन अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी की जांच चल रही हैं, जिनमें से दो मामले जमीन लेन-देन में अनियमितताओं से जुड़े हैं। एजेंसी यह पता लगा रही है कि इन लेन-देन से आए फंड्स संजय भंडारी से जुड़े आफशोर संस्थाओं के माध्यम से तो नहीं गए।

    संजय भंडारी वर्ष 2016 में दिल्ली में इनकम टैक्स छापों के बाद लंदन भाग गया था। उसे हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने फ्यूजिट इकोनामिक आफेंडर (एफईओ) घोषित किया था, लेकिन उसने इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।