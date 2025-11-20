रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, हथियार कारोबारी संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। यूके बेस्ड हथियार कारोबारी संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। वाड्रा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं। यह चार्जशीट दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है। अब अदालत में इस मामले को लेकर 6 दिसंबर को सुनवाई करेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें