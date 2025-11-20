रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, हथियार कारोबारी संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूके स्थित हथियार कारोबारी संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। यह चार्जशीट दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है, जहाँ 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। ईडी का आरोप है कि लंदन स्थित कुछ संपत्तियां वाड्रा की बेनामी संपत्तियां हैं, जिनकी खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिले हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। यूके बेस्ड हथियार कारोबारी संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। वाड्रा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं। यह चार्जशीट दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है। अब अदालत में इस मामले को लेकर 6 दिसंबर को सुनवाई करेगी।
ED की जांच उस लेन-देन और संपत्तियों से जुड़ी है, जिनका केंद्र लंदन स्थित तीन पते हैं। 19, ब्रायनस्टन स्क्वायर, ग्रोसवेनर हिल कोर्ट और 13 बोरडन स्ट्रीट। ये संपत्तियां संजय भंडारी के स्वामित्व में बताई जाती हैं, लेकिन ED का आरोप है कि ये वास्तव में वाड्रा की बेनामी संपत्तियां हैं।
इसी मामले में जुलाई में रॉबर्ट वाड्रा से एजेंसी ने करीब पांच घंटे तक पूछताछ की थी। जांच एजेंसी का कहना है कि इन संपत्तियों की खरीद और लेनदेन में कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिले हैं।
अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद यह मामला अदालत में अगले चरण में प्रवेश करेगा, जहां 6 दिसंबर को आगे की कार्यवाही पर फैसला लिया जाएगा।
