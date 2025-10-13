Language
    ग्रेटर नोएडा में रोडरेज को लेकर छात्रों के दो गुटों में मारपीट, एक छात्र की पैर में लगी गोली

    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:03 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाना क्षेत्र में रोडरेज को लेकर छात्रों के दो गुटों में मारपीट हो गई। एक छात्र द्वारा चलाई गई गोली से दूसरे छात्र के पैर में चोट आई। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जाँच जारी है।

    ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाना क्षेत्र में रोडरेज को लेकर छात्रों के दो गुटों में मारपीट हो गई।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बीटा-2 थाना क्षेत्र में रोडरेज को लेकर छात्रों के दो गुटों में मारपीट हो गई। एक गुट के छात्र ने पिस्टल से गोली चला दी, जो दूसरे छात्र के पैर में लग गई। छात्र को गोली लगने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

    विनायक अपनी कार से बीटा-2 थाना क्षेत्र की केंद्रीय विहार कॉलोनी में अपने दोस्त आशुतोष से मिलने जा रहा था। रास्ते में तरुण भाटी अपने दोस्त सयाज के साथ अपनी ऑडी कार में खड़ा था। विनायक की कार तरुण की कार से हल्की सी छू गई और तरुण ने विनायक की कार में टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

    इसके बाद दोनों गुटों में मारपीट हो गई। तरुण ने अपने एक और दोस्त को बुला लिया। पीड़ित का दावा है कि वह अपने साथ पिस्टल लाया और गोली चला दी, जो आशीष चौधरी के पैर में लग गई। गोली लगने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

    बीटा-2 थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस बात की भी जाँच की जा रही है कि गोलीबारी में इस्तेमाल किया गया हथियार लाइसेंसी था या अवैध। पुलिस घटना की सटीक जानकारी जुटाने के लिए आस-पास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।