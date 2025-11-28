काम से घर लौट रहा था नरेश… तेज म्यूजिक वाला कैंटर बन गया काल, इलाज के दौरान मौत

फरीदाबाद (सुभाष डागर)। छायंसा के पास सड़क हादसे में घायल एक युवक की ESI अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गांव निवासी कृष्ण भाटी ने बताया कि उसका सबसे छोटा भाई 26 साल का नरेश भाटी स्टार वायर फैक्ट्री में काम करता था। 26 नवंबर की शाम 6 बजे वह काम से छुट्टी होने के बाद अपनी बाइक से घर लौट रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक कॉलर ने उसे बताया कि उसके भाई की बाइक को तेज म्यूजिक बजा रहे एक कैंटर ने टक्कर मार दी है। वह घायल होकर सड़क पर पड़ा है। सूचना मिलने पर वह मौके पर गया और घायल नरेश को NIT नंबर 3 ESI अस्पताल ले गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।