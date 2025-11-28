Language
    काम से घर लौट रहा था नरेश… तेज म्यूजिक वाला कैंटर बन गया काल, इलाज के दौरान मौत

    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:23 PM (IST)

    फरीदाबाद के छांयसा में एक सड़क हादसे में घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई। 26 वर्षीय नरेश भाटी फैक्ट्री से लौटते समय एक कैंटर की टक्कर से घायल हो गया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    फरीदाबाद के छांयसा में एक सड़क हादसे में घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई। सांकेतिक तस्वीर

    फरीदाबाद (सुभाष डागर)। छायंसा के पास सड़क हादसे में घायल एक युवक की ESI अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गांव निवासी कृष्ण भाटी ने बताया कि उसका सबसे छोटा भाई 26 साल का नरेश भाटी स्टार वायर फैक्ट्री में काम करता था। 26 नवंबर की शाम 6 बजे वह काम से छुट्टी होने के बाद अपनी बाइक से घर लौट रहा था।

    एक कॉलर ने उसे बताया कि उसके भाई की बाइक को तेज म्यूजिक बजा रहे एक कैंटर ने टक्कर मार दी है। वह घायल होकर सड़क पर पड़ा है। सूचना मिलने पर वह मौके पर गया और घायल नरेश को NIT नंबर 3 ESI अस्पताल ले गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

    अस्पताल के डॉक्टरों ने छायंसा थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तेज म्यूजिक बजाने वाले कैंटर के अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया। ESI मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया।