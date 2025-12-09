फायर सेफ्टी निरीक्षण में फेल हुई RML अस्पताल की ट्रॉमा बिल्डिंग, विभाग ने सर्टिफिकेट रिन्यू करने से किया इनकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने आरएमएल अस्पताल की ट्रामा बिल्डिंग के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिन्यू करने से इनकार कर दिया है। निरीक्षण में गंभीर कमियां सामने आने के बाद विभाग की ओर से यह निर्णय लिया गया है।

निरीक्षण में मिली कमियों में फायर सेफ्टी सिस्टम का ठीक से काम न करना, फायर चेक डोर का न होना, हाइड्रेंट का खराब होना और फायर टेंडर के लिए ठीक से पहुंच न होना शामिल है। निरीक्षण में मिली 14 कमियां एक नोटिस में दमकल विभाग ने कहा कि उसके अधिकारियों ने 14 नवंबर को संबंधित विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रामा बिल्डिंग की जगह का निरीक्षण किया था। एक आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान कम से कम 14 बड़ी कमियां पाई गईं, जिससे शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में से एक को खतरा हो सकता है।

नोटिस में बताया गया कि अस्पताल में फायर टेंडर के आने-जाने के लिए छह मीटर चौड़ी मोटरेबल रोड और नौ मीटर का टर्निंग रेडियस नहीं है। लिफ्ट बेसमेंट में बनी हुई लिफ्ट लाबी से सुरक्षित नहीं हैं और हालांकि स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, वे काम नहीं कर रहे थे।

इसके अलावा लिफ्ट शाफ्ट, लाबी और सीढ़ियों के लिए प्रेशराइजेशन सिस्टम नहीं दिया गया था और आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम या तो काम नहीं कर रहा था या कई जगहों पर पूरी तरह से गायब था, जिसमें फाल्स सीलिंग के ऊपर भी शामिल हैं।

वहीं होज रील दिए गए थे, लेकिन वे काम नहीं कर रहे थे। कुछ जगहों पर फायर चेक डोर नहीं दिए गए थे और फायर पंप आटो मोड में नहीं पाए गए और पाया गया कि ओवरहेड स्टोरेज टैंक फायरफाइटिंग सिस्टम से जुड़ा नहीं था।

स्टोरेज कैपेसिटी भी कम स्टोरेज कैपेसिटी भी 30 हजार लीटर पाई गई, जबकि जरूरी कैपेसिटी 50 हजार लीटर है। इसमें यह भी कहा गया कि पांचवीं मंजिल की छत और सीढ़ियों पर दिए गए टेम्पररी स्ट्रक्चर, मंजूरी प्लान के अनुसार छत के लेवल तक लगातार नहीं हैं।