मैदानी ही नहीं, पहाड़ी राज्यों में भी नदियां हो रहीं प्रदूषित; CPCB की रिपोर्ट ने चौंकाया

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। यमुना नदी दिल्ली की एकमात्र प्रदूषित नदी नहीं है; देश भर में लगभग 300 स्थानों पर नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। विडंबना यह है कि नदियां न केवल मैदानी इलाकों में, बल्कि पहाड़ी राज्यों में भी प्रदूषित हो रही हैं। जल प्रदूषण इन नदियों की सेहत बिगाड़ रहा है। हालांकि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने ऐसे सभी क्षेत्रों की पहचान की है ताकि इस प्रदूषण के सभी स्रोतों की पहचान करके उन्हें समाप्त किया जा सके।

रिपोर्ट क्या कहती है? CPCB द्वारा हाल ही में जारी "जल गुणवत्ता बहाली के लिए प्रदूषित नदी खंड" रिपोर्ट बताती है कि देश भर में 271 नदी खंडों में से 296 प्रदूषित हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र की नदियों में प्रदूषित खंडों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ 54 स्थानों पर प्रदूषण ने नदियों की स्थिति को और खराब कर दिया है। महाराष्ट्र के बाद केरल का स्थान है, जहाँ 31 ऐसे स्थान हैं जहाँ नदी का पानी प्रदूषित है।

नदी प्रदूषण में बिहार की बराबरी कर रहा है उत्तराखंड सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा राज्य उत्तराखंड, बिहार के बराबर पहुँच गया है। दोनों राज्यों की नदियाँ 12-12 स्थानों पर प्रदूषित हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे 17 स्थान हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और झारखंड में 10-10 स्थान हैं। छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब भी पीछे नहीं हैं। दिल्ली से होकर बहने वाली यमुना नदी के 22 किलोमीटर लंबे हिस्से का पानी न तो पीने योग्य है और न ही नहाने योग्य।

पहले की तुलना में स्थिति में सुधार रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि पिछले वर्षों की तुलना में नदियों के प्रदूषित हिस्सों की संख्या में कमी आई है। 2022 में तैयार की गई इसी तरह की एक रिपोर्ट में 311 नदियों के प्रदूषित हिस्सों की पहचान की गई है। नदी प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर उठाए गए कदमों का कुछ असर दिख रहा है। हालाँकि, इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

नदी प्रदूषण मानक किसी नदी के प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है। यदि पानी का BOD (बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड) स्तर तीन मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, तो उसे प्रदूषित माना जाता है। ऐसा पानी नहाने के लिए भी उपयुक्त नहीं होता। नदी के पानी में कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए सूक्ष्मजीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को BOD कहते हैं।