दिल्ली के रिठाला में एक साल से नहीं हुआ नाले का निर्माण रोड, यातायात बाधित होने से परेशानी झेल रहे लोग

    By Shamse Alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:24 AM (IST)

    बाहरी दिल्ली के रिठाला गांव में नाला रोड की मरम्मत एक साल से अधिक समय से लंबित है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी असुविधा हो रही है। मानसून में सड़क टूटन ...और पढ़ें

    दिल्ली के रिठाला में एक साल से नाले का निर्माण नहीं हुआ। जागरण

    संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में रिठाला गांव में करीब एक वर्ष से अधिक समय से नाला रोड की मरम्मत न होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मानसून के समय अचानक से नाले के किनारे मिट्टी खिसकने की वजह से सड़क टूट गई थी। जिसके बाद से ही यह सड़क मार्ग बंद कर दिया गया।

    इसके बाद सड़क मार्ग के मरम्मत का कार्य शुरू हुआ। कार्य शुरू हुए लगभग छह माह से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन, अभी तक सड़क मार्ग की स्थिति को दुरुस्त नहीं किया जा सका है।

    रिठाल गांव का नाला रोड गुलेरिया चौक से रिठाला मेट्रो स्टेशन की ओर जाता है। लगभग डेढ़ से दो किलोमीटर के इस सड़क मार्ग से मालवाहक वाहन भी गुजरते थे। जो आसपास की फैक्ट्रियों व गोदामों से माल लेकर आते जाते थे। जो अन्य मार्गों से लंबी दूरी तय करने का बाद इन फैक्ट्रियों में पहुंचते हैं। जबकि बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों में काम करते वाले लोग भी इस सड़क मार्ग पर आवाजाही करते थे। जो अब अपनी जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरते हैं।

    एक वर्ष से अधिक समय से राहगीर परेशान

    नाला रोड पर आवाजाही बंद हुए करीब एक वर्ष से अधिक हो चुका है। ऐसे में वाहन चालकों को रिठाला गांव के रास्ते होकर गुजरना पड़ता है। जिसके कारण गांव के सभी रास्तों पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है। सुबह-शाम वाहन चालकों भारी जाम का सामना करना पड़ता है। कई बार स्थिति इतनी खराब होती है कि गांव से बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता है। जाम की वजह से सड़क पर विवाद होता है, कई बार ऐसे हालत बन जाते है कि बात मारपीट या झगड़े तक भी पहुंच जाती है।

    मैं मालवाहक वाहन चलाता हूं। पहले मैं नाला रोड से होकर फैक्ट्रियों से माल लोड कर अन्य जगहों पर लेकर जाता था। लेकिन यह रास्ता बंद से मुझे दो से तीन किलोमीटर अधिक घूमकर जाना पड़ता है। जिसमें समय भी अधिक लगता है। - राजकुमार, वाहन चालक

    यह रास्ता बंद होने की वजह से गांव के जाम लग जाता है और लगभग आधे से एक घंटे तक भी जाम में फंसे रहना पड़ता है। इसलिए मजबूरन नाला रोड से जैसे-तैसे बचे हुए रास्ते से निकल जाता हूं। कभी-कभी डर भी लगता है। - बालकिशन, कामकाजी

    लगभग 20 दिनों से अधिक समय हो चुका है। बढ़ते प्रदूषण की पाबंदियों की वजह से मरम्मत के कार्य बंद है। उम्मीद है कि पाबंदियां हटने के बाद जल्द ही सड़क मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाएगा। सड़क ठीक हो जाएगी। तो हमें राहत जरूर मिलेगी। यह रास्ता बंद होने की वजह से मुझे काफी परेशानी होती है। - मोहित, राहगीर