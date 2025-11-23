लगातार बढ़ती जा रही नाबालिगों की हिंसक घटनाएं, दिल्ली में कानून की धज्जियां उड़ा रहे किशोर

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यमुनापार में नाबालिग हत्या करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। पिछले दो माह में नाबालिगों ने अलग-अलग जगहों पर तीन हत्याएं की हैं। तीनों ही हत्याएं चाकू से की गई हैं। नाबालिग बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है।

सड़कों पर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ज्याेति नगर इलाके में चाकू से गोदकर की गई हत्या इसका जीता जागता उदहारण हैं। इससे पहले सीलमपुर व दयालपुर में नाबालिगों ने चाकू से हत्या कर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई थीं।

ज्योति नगर इलाके में अल फैज नाम के 15 वर्षीय नाबालिग की हत्या करने वाला 16 वर्षीय नाबालिग नशे का आदी है। पुलिस का कहना है कि वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग को हत्या करने का जरा भी पछतावा नहीं है। अल फैज से पहले भी उसका कई बार विवाद हुआ था।

मृतक के परिवार का कहना है कि जिस नाबालिग ने वारदात अंजाम दी है, उसपर बालिग की तरह केस चलना चाहिए। सख्त से सख्त सजा नाबालिग व उसके भाई को मिलनी चाहिए। बच्चों में बदल रहे व्यवहार को गंभीरता से लें अभिभावक मनोविज्ञानी डा. माला वोहरा खन्ना ने कहा अभिभावकों को बच्चों में तेजी से बदल रहे व्यवहार को पहचानना चाहिए। किसी का भी व्यवहार अचानक नहीं बदलता है। अभिभावकों को यह देखना चाहिए उनके बच्चों के इमोशन दूसरे लोगों के लिए किस तरह के हैं। दूसरे बच्चों को परेशान करके उस बच्चे को कैसा लगता है।

बच्चा किस हद तक झूठ बोलने लगा है। बड़े लोगों की इज्जत कर रहा है या नहीं। टीवी व मोबाइल पर किस तरह के कटेंट देख रहा है, हिंसा से जुड़ व हथियारों के वीडियो देख रहा है तो समझ लीजिए उसका व्यवहार आपराधिक हो रहा है। ऐसे वक्त में अभिभावकों को बच्चों से बात करनी चाहिए और उन्हें सही और गलत के बारे में बताना चाहिए।