    लगातार बढ़ती जा रही नाबालिगों की हिंसक घटनाएं, दिल्ली में कानून की धज्जियां उड़ा रहे किशोर

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:16 AM (IST)

    दिल्ली में नाबालिगों द्वारा की जा रही हिंसक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। किशोर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिससे शहर में अपराध का माहौल बन गया है। हाल के दिनों में, नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है। इस समस्या को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

    लगातार बढ़ रहे नाबालिगों के हत्या करने के मामले।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यमुनापार में नाबालिग हत्या करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। पिछले दो माह में नाबालिगों ने अलग-अलग जगहों पर तीन हत्याएं की हैं। तीनों ही हत्याएं चाकू से की गई हैं। नाबालिग बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है।

    सड़कों पर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ज्याेति नगर इलाके में चाकू से गोदकर की गई हत्या इसका जीता जागता उदहारण हैं। इससे पहले सीलमपुर व दयालपुर में नाबालिगों ने चाकू से हत्या कर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई थीं।

    ज्योति नगर इलाके में अल फैज नाम के 15 वर्षीय नाबालिग की हत्या करने वाला 16 वर्षीय नाबालिग नशे का आदी है। पुलिस का कहना है कि वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग को हत्या करने का जरा भी पछतावा नहीं है। अल फैज से पहले भी उसका कई बार विवाद हुआ था।

    मृतक के परिवार का कहना है कि जिस नाबालिग ने वारदात अंजाम दी है, उसपर बालिग की तरह केस चलना चाहिए। सख्त से सख्त सजा नाबालिग व उसके भाई को मिलनी चाहिए।

    बच्चों में बदल रहे व्यवहार को गंभीरता से लें अभिभावक

    मनोविज्ञानी डा. माला वोहरा खन्ना ने कहा अभिभावकों को बच्चों में तेजी से बदल रहे व्यवहार को पहचानना चाहिए। किसी का भी व्यवहार अचानक नहीं बदलता है। अभिभावकों को यह देखना चाहिए उनके बच्चों के इमोशन दूसरे लोगों के लिए किस तरह के हैं। दूसरे बच्चों को परेशान करके उस बच्चे को कैसा लगता है।

    बच्चा किस हद तक झूठ बोलने लगा है। बड़े लोगों की इज्जत कर रहा है या नहीं। टीवी व मोबाइल पर किस तरह के कटेंट देख रहा है, हिंसा से जुड़ व हथियारों के वीडियो देख रहा है तो समझ लीजिए उसका व्यवहार आपराधिक हो रहा है। ऐसे वक्त में अभिभावकों को बच्चों से बात करनी चाहिए और उन्हें सही और गलत के बारे में बताना चाहिए।

    नाबालिग द्वारा की गईं हत्याएं

    • 29 फरवरी 2024: इंद्रपुरी में युवक की चाकू से वारकर हत्या की।
    • 10 जुलाई 2024: भजनपुरा में चाकू से गोदकर जिम संचालक की हत्या।
    • 24 अप्रैल 2024: भजनपुरा इलाके में चाकू से गोदकर युवक की हत्या।
    • 5 मई 2024: जाफराबाद इलाके में चाकू से गोदकर बीच गली युवक की हत्या।
    • 13 अप्रैल 2024: सीलमपुर इलाके में रंगदारी न देने पर गोली मारकर झूला संचालक की हत्या।
    • 30 अक्टूबर 2024: नरेला औद्योगिक क्षेत्र में दो युवकों की हत्या।
    • 26 सितंबर 2025: सीलमपुर इलाके में चाकू से गोदकर नाबालिग की हत्या।
    • 8 अक्टूबर 2025: दयालपुर थाना इलाके में युवक की हत्या।