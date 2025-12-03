कई बार जेल गए, फिर भी समर्पित रहे देशहित में-दिल्ली के प्रथम उप महापौर लाला रामचरण अग्रवाल को किया गया याद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के प्रथम उप महापौर और स्वतंत्रता सेनानी लाला रामचरण अग्रवाल को उनकी 108वीं जयंती के मौके पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नई दिल्ली के लाला रामचरण चौक (आइटीओ) पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल, दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव, मुदित अग्रवाल ने श्रद्धांजलि दी।

