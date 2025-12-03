Language
    कई बार जेल गए, फिर भी समर्पित रहे देशहित में-दिल्ली के प्रथम उप महापौर लाला रामचरण अग्रवाल को किया गया याद

    By SANJEEV KUMAR GUPTAEdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:43 PM (IST)

    दिल्ली के प्रथम उप महापौर और स्वतंत्रता सेनानी लाला रामचरण अग्रवाल को उनकी 108वीं जयंती के मौके पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जागरण

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के प्रथम उप महापौर और स्वतंत्रता सेनानी लाला रामचरण अग्रवाल को उनकी 108वीं जयंती के मौके पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नई दिल्ली के लाला रामचरण चौक (आइटीओ) पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल, दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव, मुदित अग्रवाल ने श्रद्धांजलि दी।

    आईटीओ पर राम चरण अग्रवाल चौक पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर एक सादे समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान महापौर के साथ अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

    रामचरण अग्रवाल को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए महापौर ने कहा कि लाला रामचरण अग्रवाल स्वाधीनता के समय अग्रणी नेताओं में थे और वे महान् देश भक्तों की श्रेणी में आते हैं। स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण वे कई बार जेल भी गये।

    उनका समस्त जीवन लोक कल्याण कार्यों के प्रति समर्पित रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे।

