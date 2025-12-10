लाल किला में 'शाहजहां' की वापसी, फिर सुर्खियों में आया एअर इंडिया का ये खास विमान
दिल्ली के लाल किला में एअर इंडिया का खास विमान 'शाहजहां' फिर से चर्चा में है। इस विमान का नाम मुगल बादशाह शाहजहां के नाम पर रखा गया है। लाल किले में इ ...और पढ़ें
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला इन दिनों यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस अवसर को और भी खास बनाने के लिए लाल किले में 'शाहजहां' की भव्य वापसी हुई है,जो दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों का स्वागत कर रहे हैं।
हालांकि यहां बात उस महान मुगल बादशाह शाहजहा की नहीं, बल्कि एक शानदार पुराने विमान की हो रही है,बोइंग 747 जंबो जेट का एक आकर्षक मॉडल, जिसका नाम 'शाहजहां' रखा गया था। यह विमान कभी एअर इंडिया के प्रसिद्ध 'एम्परर' (सम्राट) बेड़े का हिस्सा था।
यह विशाल विमान मॉडल अब लाल किले के अंदर ब्रिटिश काल के एक बैरक के सामने गर्व से खड़ा है। इसी बैरक में हाल ही में एक नया गैलरी खोला गया है, जिसमें एयर इंडिया की प्रसिद्ध 'महाराजा कलेक्शन' से चुने हुए अनमोल कलाकृतियां, चित्र, पोस्टर और अन्य दुर्लभ वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं।
यूनेस्को के इस वैश्विक आयोजन में भारतीय संस्कृति और विरासत को जिस खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है, उसमें यह 'शाहजहां' विमान और महाराजा संग्रह एक यादगार प्रतीक बन गए हैं,जो अतीत की शाही शान को आधुनिक आसमान से जोड़ते हैं।
