आतंकी हमले को आईना दिखाएगा लालकिला, समागम के बाद अब 180 देशों के प्रतिनिधियों की करेगा मेजबानी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Lal Quila Blast हालिया धमाके के बाद और सुदृढ़ सुरक्षा में यूनेस्को की सात से 13 दिसंबर तक होने वाली अंतरराष्ट्रीय बैठक की तैयारी कर रहा है, जिसमें 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके लिए लालकिला और चांदनी चौक क्षेत्र में सफाई, सुंदरीकरण, यातायात प्रबंधन और अतिथियों के लिए सांस्कृतिक व खाद्य व्यवस्थाओं को विशेष रूप से दुरुस्त किया जा रहा है।

आतंकी धमाके से लाल किला डरने वाला नहीं है बल्कि मजबूती से खड़ा है। तीन दिनों तक चले विशाल व भव्य सिख समागम के बाद अगले माह के आरंभ में 180 देशों के एक हजार से अधिक विशिष्ट प्रतिनिधियों की मेजबानी करेगा। सात से 13 दिसंबर तक यहां यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय बैठक है।

इसे देश में इस तरह की पहली बैठक बताया जा रहा है। इसके लिए लालकिला व आस-पास सुरक्षा, सफाई, यातायात प्रबंधन और सुंदरीकरण समेत व्यवस्थाओं को दुुरुस्त रखने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए चांदनी चौक को भी खास तौर पर चमकाया जा रहा है। साथ ही अतिथियों के स्वागत के लिए जगह-जगह तोरणद्वार लगाए जाएंगे तथा सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया जाएगा। खास बात कि अतिथियों को विशेष रूप से चांदनी चौक के चाट पकौड़ियों का स्वाद चखाया जाएगा।

आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर तेज है। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत संस्कृति मंत्रालय, दिल्ली सरकार व दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। उसमें खास तौर पर लाल किला में तथा उसके आस-पास में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने, सुंदरीकरण व उसके रखरखाव के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के साथ यातायात प्रबंधन पर जोर दिया गया ताकि विदेशी प्रतिनिधियों को कोई परेशानी न आए।

वायु प्रदूषण पर भी चर्चा खास बात कि वायु प्रदूषण की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में लाल किला के आस-पास वायु प्रदूषण को कम रखने के लिए उपाय अपनाने पर जोर दिया गया। प्रकाश व्यवस्था, साइनेज और सार्वजनिक सुविधा को बेहतर बनाने तथा लाल किला व उसके आस-पास के क्षेत्र से बंदर व आवारा कुत्तों को भी हटाने की रणनीति बनी।

एक अधिकारी ने बताया कि निजी कंपनी के 100 से अधिक सफाई कर्मी चांदनी चौक के 1.3 किमी लंबे मुख्य मार्ग को चमकाने में लगाए गए हैं। कुछ माह से सफाई व्यवस्था बदतर थी। हाल ही में चांदनी चौक की सफाई व्यवस्था को निजी कंपनी को दिया गया है। जो पत्थरों की सड़क, बोलार्ड व फुटपाथ पर जमी काली परत को हटाने में जुटे हुए हैं। पांच दिसंबर तक पूरी सफाई कर दी जाएगी।