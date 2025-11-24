आतंकी धमाके के बाद आई लाल किला सब-वे की याद, 14 साल बाद हुई सफाई; अब पैदल चलने वालों की राह आसान
दिल्ली में आतंकी हमले के बाद प्रशासन ने लाल किला सबवे की मरम्मत और सफाई कराई है। नेताजी सुभाष मार्ग पर स्थित यह सबवे नशेड़ियों का अड्डा बन गया था। अब इसे पैदल चलने वालों के लिए सुगम बनाया गया है। अतिक्रमण हटा दिया गया है और रोशनी की व्यवस्था की गई है। जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सबवे का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आतंकी हमले के बाद प्रशासन को लाल किला सबवे की भी याद आई है। इसे साफ और रिपेयर करके पैदल चलने वालों के लिए आसान बना दिया गया है। यह सबवे नेताजी सुभाष मार्ग पर पहले से मौजूद है, लेकिन यह नशेड़ियों और बेघर लोगों का अड्डा बन गया था। यह गंदगी से भरा था और इसमें लाइट की कमी थी। रेहड़ी-पटरी वालों ने दोनों एंट्रेंस पर गैर-कानूनी कब्ज़ा कर लिया था, जिससे लोगों को सबवे का इस्तेमाल करने के बजाय सीधे चांदनी चौक और लाल किला होकर जाना पड़ता था।
दो हफ्ते पहले 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले के दौरान, बड़ी संख्या में लोग सड़क पार कर रहे थे, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे गए और घायल हुए। एक अनुमान के मुताबिक, कम से कम 50,000 लोग लाल किला और चांदनी चौक मेन रोड से पैदल नेताजी सुभाष मार्ग पार करते हैं, जिससे अक्सर ट्रैफिक जाम लगता है। हाल ही में सीनियर अधिकारियों की एक मीटिंग में, सबवे की मरम्मत करने और इसे पैदल चलने वालों के लिए आसान बनाने का फैसला किया गया।
PWD के एक अधिकारी ने बताया कि सबवे को साफ कर दिया गया है और कब्ज़ा हटा दिया गया है। नेताजी सुभाष मार्ग तक जाने के लिए लोगों को लाइटिंग की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। इसी तरह, लाल किला मेट्रो स्टेशन पर सबवे को क्रॉस-रोड क्रॉसिंग के तौर पर प्रमोट करने का फैसला किया गया है।
जल्द ही एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया जाएगा और लोगों को सबवे इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी साइन लगाए जाएंगे। क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गोपाल गर्ग ने बताया कि डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद यह फैसला किया गया कि दुकानदार भी सबवे के इस्तेमाल को प्रमोट करेंगे।
