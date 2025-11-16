दिल्ली में पर्यटकों के लिए फिर से फिर खुला लाल किला, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी 

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सोमवार शाम हुए बम विस्फोट के बाद से बंद लाल किला रविवार को पर्यटकों के लिए फिर से खुल जाएगा। दिल्ली पुलिस ने लाल किले की सुनहरी मस्जिद पार्किंग के इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लाल किला और लाल किला पार्किंग रविवार को सामान्य रूप से फिर से खुलेंगे।

अधिकारी ने बताया कि लाल किले में प्रवेश के लिए सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। साप्ताहिक अवकाश के कारण सोमवार को लाल किला फिर से बंद रहेगा, क्योंकि लाल किला हर सोमवार को बंद रहता है। गौरतलब है कि लाल किले के ठीक सामने सुभाष मार्ग पर सोमवार शाम हुए बम विस्फोट के बाद सुरक्षा कारणों से लाल किला पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था।

सुनहरी मस्जिद पार्किंग भी बंद कर दी गई थी क्योंकि यहीं पर आतंकवादी उमर ने तीन घंटे तक अपनी कार खड़ी की थी। सुरक्षा एजेंसियों को यह भी संदेह है कि आतंकवादी ने इसी पार्किंग में विस्फोटक तैयार किए और फिर लाल किले के सामने विस्फोट किया।