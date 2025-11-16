Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में पर्यटकों के लिए फिर से फिर खुला लाल किला, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी 

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:47 AM (IST)

    दिल्ली का लाल किला पर्यटकों के लिए फिर से खुल गया है। सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया गया है। किले के अंदर और बाहर सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। पर्यटकों को सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। इस कदम से दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली का लाल किला पर्यटकों के लिए फिर से खुल गया है। 

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सोमवार शाम हुए बम विस्फोट के बाद से बंद लाल किला रविवार को पर्यटकों के लिए फिर से खुल जाएगा। दिल्ली पुलिस ने लाल किले की सुनहरी मस्जिद पार्किंग के इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लाल किला और लाल किला पार्किंग रविवार को सामान्य रूप से फिर से खुलेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारी ने बताया कि लाल किले में प्रवेश के लिए सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। साप्ताहिक अवकाश के कारण सोमवार को लाल किला फिर से बंद रहेगा, क्योंकि लाल किला हर सोमवार को बंद रहता है। गौरतलब है कि लाल किले के ठीक सामने सुभाष मार्ग पर सोमवार शाम हुए बम विस्फोट के बाद सुरक्षा कारणों से लाल किला पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था।

    सुनहरी मस्जिद पार्किंग भी बंद कर दी गई थी क्योंकि यहीं पर आतंकवादी उमर ने तीन घंटे तक अपनी कार खड़ी की थी। सुरक्षा एजेंसियों को यह भी संदेह है कि आतंकवादी ने इसी पार्किंग में विस्फोटक तैयार किए और फिर लाल किले के सामने विस्फोट किया।

    घटना के बाद, पुलिस ने पार्किंग में खड़ी कारों को जब्त कर लिया और किसी भी कार को बाहर जाने से रोक दिया। पुलिस और विभिन्न केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ मामले की जाँच के सिलसिले में पार्किंग स्थल का बार-बार निरीक्षण कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले पाँच दिनों से पार्किंग स्थल के बाहर पुलिस बल तैनात है।