दिल्ली ब्लास्ट के बाद पर्यटकों के लिए आज से खुलेगा लाल किला, सुनहरी मस्जिद पार्किंग के इस्तेमाल की मिली मंजूरी
दिल्ली में ब्लास्ट के बाद लाल किला आज से पर्यटकों के लिए फिर से खुल गया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सुनहरी मस्जिद पार्किंग के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। धमाके के बाद से बंद लाल किला पर्यटकों के लिए रविवार से खुलेगा। इसके साथ ही लाल किला की सुनहरी मस्जिद पार्किंग के उपयोग की भी दिल्ली पुलिस ने मंजूरी दे दी है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तरह लाल किला और उसकी पार्किंग रविवार से खुल जाएगी। लालकिला में प्रवेश के लिए सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है।
सोमवार को लालकिला साप्ताहिक अवकाश के कारण बंद रहेगा। बता दें कि बीती सोमवार शाम को लाल किला के ठीक सामने सुभाष मार्ग पर हुए विस्फोट के चलते सुरक्षा कारणों से लालकिला को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था।
वहीं, सुनहरी मस्जिद पार्किंग को भी इसलिए बंद कर दिया गया, क्योंकि यहीं पर आतंकी उमर ने तीन घंटे तक अपनी कार को खड़ा किया था। इस घटना के बाद से पार्किंग में खड़ी कारों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। कोई भी कार वहां से निकलने नहीं दी गई थी।
