दिल्ली ब्लास्ट के बाद पर्यटकों के लिए आज से खुलेगा लाल किला, सुनहरी मस्जिद पार्किंग के इस्तेमाल की मिली मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। धमाके के बाद से बंद लाल किला पर्यटकों के लिए रविवार से खुलेगा। इसके साथ ही लाल किला की सुनहरी मस्जिद पार्किंग के उपयोग की भी दिल्ली पुलिस ने मंजूरी दे दी है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तरह लाल किला और उसकी पार्किंग रविवार से खुल जाएगी। लालकिला में प्रवेश के लिए सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है।

सोमवार को लालकिला साप्ताहिक अवकाश के कारण बंद रहेगा। बता दें कि बीती सोमवार शाम को लाल किला के ठीक सामने सुभाष मार्ग पर हुए विस्फोट के चलते सुरक्षा कारणों से लालकिला को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था।