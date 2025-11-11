Language
    लाल किला मेट्रो स्टेशन कब तक रहेगा बंद? DMRC का नया अपडेट आया सामने

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:32 PM (IST)

    लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए विस्फोट के बाद मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रियों की गहन जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और सुरक्षाकर्मी मेट्रो स्टेशन परिसर में प्रवेश करने वालों पर भी नजर रख रहे हैं। इस बीच, सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए विस्फोट के बाद मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रियों की गहन जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और सुरक्षाकर्मी मेट्रो स्टेशन परिसर में प्रवेश करने वालों पर भी नजर रख रहे हैं।

    इस बीच, सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने मंगलवार सुबह एक्स पर एक पोस्ट में लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद करने की घोषणा की।

    शाम को एक अन्य पोस्ट में बताया गया कि स्टेशन बुधवार को भी बंद रहेगा। डीएमआरसी अधिकारियों के अनुसार, किसी भी यात्री को स्टेशन के अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लाल किला मेट्रो स्टेशन वॉयलेट लाइन पर स्थित है। इस लाइन के अन्य स्टेशनों पर यात्रा सामान्य है।