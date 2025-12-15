यूनेस्को सम्मेलन के बाद लाल किला के बाहर फिर लौटा बाजार, सुरक्षा इंतजामों पर उठे गंभीर सवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। यूनेस्को की वैश्विक स्तर के सम्मेलन के बाद लाल किला के बाहर फिर से ''बाजार'' लौट आया है। यह सम्मेलन आठ से 13 दिसंबर तक चला। उस ऐतिहासिक बैठक में दीपावली को वैश्विक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला।

यह बैठक 10 नवंबर को लालकिला के सामने नेता जी सुभाष मार्ग पर हुए आतंकी धमाके के बाद हुआ, जिसने आतंकवाद से लड़ने और उसके विरूद्ध खड़ा होने की देश की जीजिविषा को दर्शाया। बैठक में एक हजार से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि शामिल हुए।

सम्मेलन संपन्न होने के बाद रविवार को एक बार फिर से उसी नेताजी सुभाष मार्ग पर रेहड़ी पटरी वालों का ''बाजार'' लौट आया, जिसमें सैकड़ों दुकानें और हजारों खरीदार शामिल थे। एक किलोमीटर में लगा बाजार यह बाजार लाल किला के बाहर से होते हुए दरियागंज तक करीब एक किमी के दायरे में रहा। यह तब है जब जिला प्रशासन के स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के साथ ही दिल्ली की अन्य एजेंसियों ने सुरक्षा के मद्देनजर ऐसे बाजारों के न लगने देने तथा यहां आने वाले लोगों को सुरक्षित व आरामदेह वातावरण मुहैया कराने की रणनीति बनाई थी।

रविवार को बड़ी संख्या में रेहड़ी-पटरी वालों में परिधान, जूते, स्मार्ट फोन के कवर, चार्जर, सजावटी तथा गोलगप्पे, चाट समेत अन्य सामान्य बेचने वाले दुकानदारों ने नेताजी सुभाष मार्ग के फुटपाथ, बस लेन के साथ ही सड़क की एक लेन को कब्जे में कर लिया। जिसके चलते लोगों को आने जाने में बड़ी सुविधा का सामना करना पड़ा।

कारोबारी संगठनों ने उठाए सवाल वहीं, कारोबारी संगठनों ने इस अव्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय भार्गव ने चिंता जताते हुए कहा कि नेताजी सुभाष मार्ग की मौजूदा स्थिति को देखते हुए नहीं लगता है कि शासन-प्रशासन ने लालकिला आतंकी धमाके से कोई सबक लिया हो। अन्यथा, बैठकों, निर्णयों और सतर्कताओं की यहां बानगी होती, लेकिन हालात अब फिर वैसे ही है।

एसटीएफ ने अपने आदेश में लोगों की सुविधा व सुरक्षा का हवाला देते हुए सभी एजेंसियों से अवैध रेहड़ी-पटरी वालों को लेकर सजग रहने तथा कार्रवाई का अनुरोध किया था। स्थानीय सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने स्थलीय निरीक्षण में एमसीडी, दिल्ली पुलिस समेत अन्य एजेंसियों को सचेत किया था।