    Delhi Blast के बाद फिर से लोगों के लिए खुला लाल किले का मुख्य मार्ग, पार्किंग में फंसे वाहनों को किया गया वापस

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:39 PM (IST)

    दिल्ली में ब्लास्ट के बाद लाल किले का मुख्य मार्ग फिर से खोल दिया गया है। सुरक्षा कारणों से बंद मार्ग पर आवागमन सामान्य हुआ। पार्किंग में फंसे वाहनों को निकाला गया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर रख रही हैं।

    ब्लास्ट से प्रभावित सड़क को लोगों के लिए खोला गया। जागरण

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लाल किला धमाके के बाद सुरक्षा कारणों से बंद किया गया घचनास्थल पर मार्ग अब आम लोगों के लिए खुल गया है। शनिवार सुबह से यहां से वाहन गुजरते दिखे, जिससे पुरानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के लोगों को राहत मिली।

    10 नवंबर 2025 की शाम लाल किला के पास Hyundai i20 कार में धमाका हुआ था। यह विस्फोट इतना तेज था कि आसपास अफरा-तफरी मच गई। धमाके में कई लोग घायल हुए और कुछ की मौत भी हुई। धमाके के तुरंत बाद पुलिस और FSL टीम ने इलाके को कॉर्डन कर दिया और आसपास के मार्गों को बंद रखा। मेट्रो स्टेशन के गेटों की मरम्मत का कार्य भी चल रहा है; खासकर गेट नंबर 1 के कई शीशे टूट गए थे।

    अब की स्थिति

    लाल किला के घटनास्थल का मार्ग खुल जाने से यातायात धीरे-धीरे सामान्य हुआ है। वाहन मालिक धीरे-धीरे सड़क से गुजरते दिखे और इलाके में आम लोगों की आवाजाही बहाल हुई। कमल, जिनकी दुकान लाजपत राय मार्केट में है, ने बताया कि उन्हें आज ही अपना वाहन वापस मिला।

    प्रीति, जो अपने परिवार के साथ शादी का सामान लेने आई थीं, बताती हैं कि धमाके के समय उनकी मोटरसाइकिल पार्किंग में ही खड़ी रह गई थी, और 10 नवंबर से अब तक वहीं पड़ी थी। अब मार्ग खुलने के बाद वे इसे लेकर जा सकती हैं।

     

     

    प्रीति और कमल को वापस निले अपने वाहन। जागरण

    वाहन वापसी और नियम

    मार्ग खुलने के बाद वाहन मालिक आरसी और पहचान पत्र के साथ एक आइडी दिखाकर अपने वाहन ले जा सकते हैं। पहले यहां 40 दो पहिया वाहन खड़े थे, जिनमें से आज 9 वाहन अपने मालिकों को लौटाए गए। पार्किंग की पर्ची दिखाना भी जरूरी है।