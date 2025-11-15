Delhi Blast के बाद फिर से लोगों के लिए खुला लाल किले का मुख्य मार्ग, पार्किंग में फंसे वाहनों को किया गया वापस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लाल किला धमाके के बाद सुरक्षा कारणों से बंद किया गया घचनास्थल पर मार्ग अब आम लोगों के लिए खुल गया है। शनिवार सुबह से यहां से वाहन गुजरते दिखे, जिससे पुरानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के लोगों को राहत मिली।

10 नवंबर 2025 की शाम लाल किला के पास Hyundai i20 कार में धमाका हुआ था। यह विस्फोट इतना तेज था कि आसपास अफरा-तफरी मच गई। धमाके में कई लोग घायल हुए और कुछ की मौत भी हुई। धमाके के तुरंत बाद पुलिस और FSL टीम ने इलाके को कॉर्डन कर दिया और आसपास के मार्गों को बंद रखा। मेट्रो स्टेशन के गेटों की मरम्मत का कार्य भी चल रहा है; खासकर गेट नंबर 1 के कई शीशे टूट गए थे।

अब की स्थिति लाल किला के घटनास्थल का मार्ग खुल जाने से यातायात धीरे-धीरे सामान्य हुआ है। वाहन मालिक धीरे-धीरे सड़क से गुजरते दिखे और इलाके में आम लोगों की आवाजाही बहाल हुई। कमल, जिनकी दुकान लाजपत राय मार्केट में है, ने बताया कि उन्हें आज ही अपना वाहन वापस मिला।