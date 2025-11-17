चांदनी चौक-लाल किला में धमाके का खौफ... डर के साये में खरीदारी, भीड़ कम लेकिन भय ज्यादा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रदूषण के साथ-साथ लाल किला और चांदनी चौक भी भयावह धुंध की चपेट में हैं। रविवार को सभी सड़कें और बाज़ार फिर से खुलने के साथ, खरीदारों और पर्यटकों के साथ जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन इस इलाके में जिस बेफ़िक्री और खुशी के माहौल के लिए जाना जाता है, उसे लौटने में पूरा एक महीना लग सकता है।

चांदनी चौक ने अपने इतिहास में अनगिनत दर्द और खून-खराबे देखे हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से ऐसा विस्फोट न तो कभी देखा गया और न ही सुना गया। चांदनी चौक समेत पुरानी दिल्ली के सभी बाज़ारों में रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहा। मुख्य सड़क पर दुकानें खुली रहीं, जबकि भागीरथ पैलेस, दरीबा, कूचा महाजनी, लाजपत राय मार्केट, खारी बावली, नई सड़क और अन्य बाज़ारों की ज़्यादातर दुकानें बंद रहीं। नतीजतन, चांदनी चौक और लाल किला इलाकों में खरीदारों से ज़्यादा भीड़ थी।

मुख्य सड़क पर दुकानें खुली थीं, और दुकानदार बैठे थे, लेकिन विस्फोट की आवाज़ अभी भी उनके और उनके कर्मचारियों के कानों में गूंज रही थी। जलते हुए वाहनों और मरते हुए लोगों के दृश्य उनकी आँखों के सामने घूम गए।

लाल जैन मंदिर के बगल में स्थित एक किताब की दुकान के मैनेजर विपिन जैन बताते हैं कि जब धमाका हुआ, तब वे सड़क पर निकले ही थे। उनके सामने शरीर के कटे हुए अंग गिरे पड़े थे। वे आज भी इसे भूल नहीं पाते। इतने साल बीत गए, लेकिन पहली बार उन्होंने ऐसा दृश्य देखा है जिसे वे कभी नहीं भूल पाएँगे। वे आगे कहते हैं कि वे चींटियाँ भी नहीं हटाते; ये कैसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर दूसरों को मारने के लिए खुद को उड़ा लेते हैं?

किताबों की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। विपिन जैन बताते हैं कि बिक्री मुश्किल से 10-20 प्रतिशत ही है।

अमेरिका से कुछ पर्यटकों को घुमाने चाँदनी चौक आए एक टूर गाइड रितेश निराश मन से कहते हैं कि विस्फोट के कारण चाँदनी चौक आने वाले छह विदेशी पर्यटकों के दौरे रद्द कर दिए गए हैं। स्थिति अभी भी ठीक नहीं है।

दुकानदार ललित जैन कहते हैं कि लोग आ तो रहे हैं, लेकिन डर के माहौल में। इसके अलावा, चिंता की बात यह है कि अतिक्रमण बढ़ रहा है। चांदनी चौक मुख्य सड़क पर अतिक्रमण लगभग न के बराबर है। लेकिन सुभाष मार्ग पर अब कपड़े, जूते, सजावटी सामान और खाने-पीने की चीज़ें बेचने वाले रेहड़ी-पटरी वालों का बसेरा है।

लाल किले पर अपनी माँ के साथ सेल्फी लेती नेहा वर्मा कहती हैं कि उन्हें घर के लिए कुछ खरीदारी करनी थी। "ज़िंदगी विस्फोट से नहीं रुकती। यही तो ज़िंदगी है।" सुभाष मार्ग पर रेहड़ी-पटरी वालों का अतिक्रमण फिर से सोमवार शाम के विस्फोट के बाद बंद किया गया सुभाष मार्ग शनिवार दोपहर को फिर से खुल गया, लेकिन रविवार को रेहड़ी-पटरी वालों का अतिक्रमण फिर से शुरू हो गया। जींस, जैकेट, जूते, खाने-पीने की चीज़ें, घड़ियाँ और अन्य सामान बेचने वाली दुकानें लग गई हैं।

यह अतिक्रमण लाल जैन मंदिर से आगे परेड ग्राउंड पार्किंग तक फैला हुआ है। पक्षी बाज़ार से लाल किला मेट्रो स्टेशन तक रेहड़ी-पटरी वाले फुटपाथ पर भी लौट आए हैं। इस बीच, दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से लोग खरीदारी करने पहुँच गए, जिससे भीड़भाड़ वाला इलाका बन गया।

सुभाष मार्ग पर भी जाम शुरू लाल किले के सामने से गुजरने वाले सुभाष मार्ग पर भी जाम फिर से लग गया है। जिस इलाके में विस्फोट हुआ, वहाँ भी भीड़भाड़ का माहौल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग पैदल सड़क पार कर रहे हैं और ई-रिक्शा व ऑटोरिक्शा खड़े होकर यात्रियों का इंतज़ार कर रहे हैं। हालाँकि, रविवार होने के कारण यातायात कम था, और विस्फोट के कारण भी लोगों की संख्या कम रही।