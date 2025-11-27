NIA को हमास स्टाइल अटैक प्लान कर रहे जासिर बिलाल वानी की 7 दिन की कस्टडी मिली, दिल्ली ब्लास्ट में था शामिल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लाल किला बम धमाका मामले में गिरफ्तार आरोपी जासिर बिलाल वानी को सात दिन की NIA हिरासत में भेज दिया। वानी को एजेंसी ने 10 दिन की कस्टोडियल अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया था।

जासिर बिलाल वानी को इससे पहले 18 नवंबर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने 10 दिन की हिरासत में भेजा था, जिसकी अवधि बृहस्पतिवार को समाप्त हो रही थी।

एजेंसी का आरोप है कि वानी ने आतंकियों को ड्रोन में तकनीकी बदलाव कर उन्हें हमले के लिए सक्षम बनाने व राॅकेट बनाने के प्रयास में सहायता की थी। उसकी योजना हमास स्टाइल अटैक करने की थी।

एनआईए का आरोप है कि यह तकनीकी समर्थन 10 नवंबर को लाल किला कार बम धमाका से पहले दिया गया था और इसी कड़ी में उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है।

यह भी पढ़ें- स्मार्ट डिटर्जेंट से कपड़े धोएंगे तो मच्छर नहीं आएंगे पास, IIT दिल्ली ने खोजा डेंगू-मलेरिया से बचाव का फॉर्मूला