लाल किला विस्फोट: इंटरनेट पर फूटा लोगों का गुस्सा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सोमवार शाम लाल किले पर हुआ विस्फोट राजनीतिक गलियारों से आगे बढ़कर इंटरनेट पर बहस का केंद्र बन गया है। लोग इंटरनेट पर चिंता और गुस्सा दोनों ज़ाहिर कर रहे हैं और सरकार से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की मांग कर रहे हैं। हैशटैग #OperationSindoor2.0 ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लाल किले पर हुए विस्फोट की भयावहता और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में हुई चूक ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इंटरनेट पर लोग तर्क दे रहे हैं कि देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक लाल किले के आसपास ऐसा विस्फोट दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की सुरक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी चूक है।

इंटरनेट यूज़र सऊद आलम ने लिखा, "जब दिल्ली का दिल ही सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए हमारी सुरक्षा कितनी कमज़ोर है।" एक अन्य यूज़र जय कुमार काला ने लिखा, "दिल्ली में हुआ विस्फोट कई सवाल खड़े करता है।" इंटरनेट यूज़र प्रवीण शेट्टी ने ब्रिगेड रुद्र प्रताप की तस्वीर के साथ लिखा कि दुश्मन सिर्फ़ सीमा पार ही नहीं, घर के अंदर भी है।