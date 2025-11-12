लाल किला विस्फोट: इंटरनेट पर फूटा लोगों का गुस्सा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की मांग
दिल्ली के लाल किले में हुए विस्फोट के बाद इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। यूज़र्स सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल उठा रहे हैं और सरकार से 'ऑपरेशन सिंदूर 2.0' की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर #OperationSindoor2.0 ट्रेंड कर रहा है, लोग कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जता रहे हैं। यूज़र्स का मानना है कि यह घटना दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की विफलता को दर्शाती है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सोमवार शाम लाल किले पर हुआ विस्फोट राजनीतिक गलियारों से आगे बढ़कर इंटरनेट पर बहस का केंद्र बन गया है। लोग इंटरनेट पर चिंता और गुस्सा दोनों ज़ाहिर कर रहे हैं और सरकार से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की मांग कर रहे हैं। हैशटैग #OperationSindoor2.0 ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है।
लाल किले पर हुए विस्फोट की भयावहता और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में हुई चूक ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इंटरनेट पर लोग तर्क दे रहे हैं कि देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक लाल किले के आसपास ऐसा विस्फोट दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की सुरक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी चूक है।
इंटरनेट यूज़र सऊद आलम ने लिखा, "जब दिल्ली का दिल ही सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए हमारी सुरक्षा कितनी कमज़ोर है।" एक अन्य यूज़र जय कुमार काला ने लिखा, "दिल्ली में हुआ विस्फोट कई सवाल खड़े करता है।" इंटरनेट यूज़र प्रवीण शेट्टी ने ब्रिगेड रुद्र प्रताप की तस्वीर के साथ लिखा कि दुश्मन सिर्फ़ सीमा पार ही नहीं, घर के अंदर भी है।
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की मांग तेज
गुस्से और हताशा के इस माहौल के बीच, बड़ी संख्या में लोग भाजपा सरकार से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसी कड़ी और निर्णायक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि सिर्फ़ जाँच-पड़ताल ही काफ़ी नहीं होगी, बल्कि इस आतंकी साज़िश के पीछे के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए, पहले हुए बड़े ऑपरेशनों की तरह, दिल्ली में एक ऑपरेशन की ज़रूरत है। इंटरनेट मीडिया के ज़रिए लोग इस घटना पर सरकार से तुरंत और बड़ी कार्रवाई की माँग कर रहे हैं।
