Delhi Blast: शोएब और डॉ. नसीर बिलाल की NIA कस्टडी चार दिन और बढ़ी
दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लाल किला बम धमाका मामले में गिरफ्तार शोएब और डॉ. नसीर बिलाल मल्ला की एनआइए हिरासत च ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लाल किला बम धमाका मामले में गिरफ्तार दो आरोपितों शोएब और डॉ. नसीर बिलाल मल्ला की एनआइए हिरासत चार दिन और बढ़ा दी है। दोनों को सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत में पेश किया गया।
शोएब को इससे पहले पांच दिसंबर को दी गई 10 दिन की एनआइए हिरासत की अवधि पूरी होने पर कोर्ट में पेश किया गया था, जबकि डा. नसीर बिलाल मल्ला को नौ दिसंबर को मिली सात दिन की हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया। अदालत ने एनआइए को दोनों आरोपितों से चार दिन और हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी।
एनआइए के अनुसार, शोएब ने आत्मघाती हमलावर डा. उमर मोहम्मद उर्फ उमर उन नबी को धमाके से पहले शरण देने के साथ-साथ लाजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराया था। वहीं जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले का निवासी डॉ. नसीर बिलाल मल्ला को इस मामले में आठवां आरोपी बताया गया है। एनआइए के अनुसार, डॉ. बिलाल ने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर को छिपने में मदद की थी और सुबूत नष्ट करने में भी भूमिका निभाई थी।
