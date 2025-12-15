Language
    Delhi Blast: शोएब और डॉ. नसीर बिलाल की NIA कस्टडी चार दिन और बढ़ी

    By Ritika Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:29 PM (IST)

    लाल किला ब्लास्ट मामले में दो आरोपियों की एनआईए कस्टडी चार दिन और बढ़ी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लाल किला बम धमाका मामले में गिरफ्तार दो आरोपितों शोएब और डॉ. नसीर बिलाल मल्ला की एनआइए हिरासत चार दिन और बढ़ा दी है। दोनों को सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत में पेश किया गया।

    शोएब को इससे पहले पांच दिसंबर को दी गई 10 दिन की एनआइए हिरासत की अवधि पूरी होने पर कोर्ट में पेश किया गया था, जबकि डा. नसीर बिलाल मल्ला को नौ दिसंबर को मिली सात दिन की हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया। अदालत ने एनआइए को दोनों आरोपितों से चार दिन और हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी।

    एनआइए के अनुसार, शोएब ने आत्मघाती हमलावर डा. उमर मोहम्मद उर्फ उमर उन नबी को धमाके से पहले शरण देने के साथ-साथ लाजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराया था। वहीं जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले का निवासी डॉ. नसीर बिलाल मल्ला को इस मामले में आठवां आरोपी बताया गया है। एनआइए के अनुसार, डॉ. बिलाल ने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर को छिपने में मदद की थी और सुबूत नष्ट करने में भी भूमिका निभाई थी।