    Delhi Blast: डॉ. उमर की मौत हुई, घायल हुआ या गायब; जांच एजेंसियों के लिए उलझन क्यों?

    By Anoop Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 01:50 AM (IST)

    लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद डॉ. उमर और कुछ क्षत-विक्षत शवों का रहस्य गहरा गया है। डॉ. उमर का नाम घायलों या मृतकों की सूची में नहीं है, और अस्पताल प्रशासन क्षत-विक्षत शवों के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। जुम्मन और भुल्लन चौधरी नामक दो अन्य लोग भी लापता हैं, जिससे मामले की जटिलता बढ़ गई है।

    अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। लाल किले के पास हुए विस्फोट को 36 घंटे से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद, मुख्य अभियुक्त डॉ. उमर और घटना के बाद अस्पताल पहुँचे क्षत-विक्षत शवों का रहस्य अभी तक अनसुलझा है। डॉ. उमर का नाम न तो विस्फोट में घायलों की सूची में है और न ही मृतकों की सूची में।

    इसी तरह, अस्पताल पहुँचे क्षत-विक्षत शवों के बारे में भी कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। एक सूची में मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ क्षत-विक्षत शवों का ज़िक्र है। हालाँकि, अस्पताल प्रबंधन से लेकर पुलिस प्रशासन तक, सभी इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं कि वह व्यक्ति कौन है, क्षत-विक्षत शवों के आधार पर उसकी मौत का फ़ैसला किसने और कैसे किया।

    यह चुप्पी अस्पताल पहुँचे क्षत-विक्षत शवों के बारे में भी है। यह भी नहीं बताया जा रहा है कि घटनास्थल से कितने क्षत-विक्षत शव बरामद किए गए या अस्पताल पहुँचाए गए। यह चुप्पी मामले के रहस्य को और गहरा कर देती है, हालाँकि कथित तौर पर यह संख्या तीन से ज़्यादा है।

    इस मामले में अज्ञात लोगों की सूची का न होना यह सवाल उठाता है कि क्या डॉ. उमर की हत्या हुई, वे घायल हुए या फिर वे बस गायब हो गए। विस्फोट के बाद से मारे गए या घायल हुए लोगों की सूची से उनका नाम क्यों गायब है? यह भी जाँच एजेंसियों के लिए उलझन का विषय है।

    लोक नायक अस्पताल में भर्ती घायलों की सूची से भी उमर का नाम गायब है। शवों की पहचान के दौरान उनका पता नहीं चल पाया। इसके अलावा, अस्पताल पहुँचे कुछ क्षत-विक्षत शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि डीएनए जाँच के बिना पुष्टि असंभव है।

    हालाँकि, इस मामले में सरकार या प्रशासन की ओर से कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, डॉ. उमर के किसी भी रिश्तेदार या परिचित ने औपचारिक रूप से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। इससे स्थिति और जटिल हो जाती है।

    हालाँकि, जाँच एजेंसियाँ घटनास्थल से बरामद विस्फोटक अवशेषों और कार के टुकड़ों की फोरेंसिक विशेषज्ञों से जाँच करवा रही हैं। माना जा रहा है कि घटनास्थल पर उमर का डीएनए मिल सकता है। हालाँकि, पुलिस या अस्पताल प्रशासन अभी इस मामले पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है।

    न तो जुम्मन और न ही भुल्लन चौधरी का पता चला 

    लोक नायक अस्पताल में क्षत-विक्षत शवों की पहचान को लेकर उठे सवालों के बीच, ई-रिक्शा चालक जुम्मन और पान विक्रेता भुल्लन चौधरी लाल किला विस्फोट के बाद से लापता हैं। जुम्मन के चाचा इदरीस ने बताया कि जुम्मन के ई-रिक्शा में जीपीएस लगा था और शाम 6 बजे के बाद उसकी लोकेशन लाल किले के गेट नंबर 1 पर दिखाई दे रही थी। तब से वह लापता है। अस्पताल में उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।

    भुल्लन चौधरी के दामाद गणेश, जो बिहार के मधेपुरा के रहने वाले हैं, ने बताया कि भुल्लन चौधरी विस्फोट स्थल के पास पान की दुकान चलाते थे। वह वहीं रहते और सोते थे। विस्फोट के बाद से वह लापता हैं। उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। अस्पताल ने उनके बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की है।

     