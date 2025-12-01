लाल किला ब्लास्ट के खिलाफ महरौली दरगाह पर मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग
दिल्ली के महरौली दरगाह में मुस्लिम समुदाय ने लाल किला ब्लास्ट के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। समुदाय ने घटना पर आक्रोश जताया और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सरकार से मामले की गंभीरता से जांच करने का आग्रह किया।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। महरौली दरगाह पर रविवार को लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने आतंकवादी हमले की निंदा की और सरकार से जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने की अपील की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि भारतीय मुसलमान देश के साथ खड़े हैं और हिंसा के ऐसे कामों का कड़ा विरोध करते हैं।
पढ़े-लिखे शख्स के शामिल होने पर निराशा जताई
इस हमले में एक पढ़े-लिखे मुसलमान के शामिल होने पर निराशा जताई। साथ ही एक बड़ी घटना को टालने के लिए देश की एजेंसियों की तारीफ भी की। सगीर अहमद ने कहा कि इस्लाम कभी भी कट्टरपंथ और आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है। हम अपने कब्रिस्तान में आतंकवादियों को जगह नहीं देंगे।
हमने माता-पिता से कहा है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि उनके बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। हम हमलों में अपनी जान गंवाने वालों की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं।
