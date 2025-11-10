Language
    Red Fort Blast: लाल किले के पास धमाके के बाद दिल्ली-यूपी बॉर्डर सील, वाहनों की जांच के साथ संदिग्धों से पूछताछ जारी

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:15 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस वाहनों की तलाशी ले रही है और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस धमाके के कारणों की जांच कर रही है।

    Hero Image

    यमुनापार में वाहनों की चेकिंग करती पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। लालकिले के पास हुए ब्लास्ट के बाद यमुनापार में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। हादसे के कुछ ही देर बाद पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड लगाकर वाहनों की जांच शुरू कर दी। वाहनों की तलाशी लेने के साथ ही संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है। दिल्ली-यूपी के बार्डर पर भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा है।

    दिल्ली में हाई अलर्ट होते ही बार्डर पर उत्तर प्रदेश के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ उन्होंने सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर बातचीत की। आनंद विहार रेलवे स्टेशन भी चेकिंग बढ़ा दी गई। डाग स्क्वाड की मदद से यात्रियों का सामान जांचा गया। इसी तरह आनंद विहार बस अड्डे पर पहरा बढ़ा दिया गया।

    अक्षरधाम मंदिर, गीता कालोनी,गाजीपुर, जगतपुरी, न्यू सीलमपुर, शास्त्री पार्क, खजूरी, अप्सरा बार्डर, गाजीपुर व नाेएडा बार्डर पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। थाना पुलिस के साथ ही दिल्ली यातायात पुलिस ने साढ़े सात बजे से ही वाहनों की जांच शुरू कर दी थी। जगह-जगह वाहनों की जांच शुरू होने से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई थी। अक्षरधाम मंदिर की सुरक्षा भी पुलिस ने बढ़ा दी है।

    हल्के में नहीं लिया जा सकता धमाका

    पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने कहा कि लालकिले पर हुए धमाके को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। पूर्वी जिले में सुरक्षा बढ़ाई गई है। सोमवार रात को डाग स्क्वाड की टीमें संवेदनशील इलाकों में जांच करेंगी। गहना से जांच कर पता लगाया जाएगा कहीं कोई विस्फोटक तो नहीं रखा है। होटल व गेस्ट हाउस में ठहरे हुए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। यह भी पता किया जा रहा है कितने लोगों ने सोमवार को होटल से चेकआउट किया है।

    शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने कहा कि दिल्ली-यूपी के बार्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले वाहनों को राेेककर जांच की जा रही है। थाना पुलिस की टीमें पैदल व वाहनों से गश्त कर रही है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी पुलिस तैनात कर दी गई है।