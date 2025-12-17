दिल्ली फोरेंसिक लैब ने NIA को सौंपी रिपोर्ट, लाल किला के पास हुए हमले की डिटेल्स आई सामने

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। दिल्ली फॉरेंसिक लैब ने लाल किला ब्लास्ट केस के अलग-अलग पहलुओं की करीब दो महीने तक जांच के बाद अपनी सीक्रेट रिपोर्ट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को सौंप दी है। रिपोर्ट में आतंकी द्वारा हमले में इस्तेमाल किए गए केमिकल्स और उनकी मात्रा की पूरी जांच शामिल है। इसके अलावा, फॉरेंसिक लैब ने सुसाइड अटैक में मारे गए आतंकी मोहम्मद उमर की डिटेल DNA रिपोर्ट के साथ-साथ घटनास्थल से बरामद दो कारतूसों की रिपोर्ट भी दी है।

रोहिणी में फॉरेंसिक लैब के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉ. अनिल अग्रवाल ने बताया कि विस्फोटकों का केमिकल एनालिसिस, DNA रिपोर्ट और बैलिस्टिक रिपोर्ट जांच एजेंसी को भेज दी गई है। हालांकि, उन्होंने जांच के नतीजों का खुलासा करने से इनकार कर दिया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होने के कारण इस जानकारी को अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

फॉरेंसिक सूत्रों के अनुसार, सुसाइड बॉम्बर मोहम्मद उमर ने धमाके का असर बढ़ाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के साथ ट्राईएसीटोन ट्राईपेरोक्साइड (TATP) का इस्तेमाल किया था। TATP का इस्तेमाल मुख्य रूप से माइनिंग में होता है। लाल किले के बाहर हुए धमाके के बाद, आतंकी उमर द्वारा हमले के लिए इस्तेमाल की गई I-20 कार के साथ-साथ धमाके से प्रभावित अलग-अलग गाड़ियों से 40 सैंपल इकट्ठा किए गए थे।