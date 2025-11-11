धमाका होने पर लालकिला मेट्रो स्टेशन की तरफ भागने लगे लोग, आग पर काबू पाने में इस चीज ने की मदद

जासं., नई दिल्ली। धमाका होने के बाद लालकिला समेत आस-पास के इलाके में भगदड़ मच गई, लोग नजदीक के लाल किला मेट्रो स्टेशन की ओर भागे। घटना के सबसे नजदीक के चार नंबर गेट की ओर जान बचाने को भागे। ऐसे में हजारों की संख्या में लोग मेट्रो स्टेशन में उमड़ आए, जिसे संभालने में सुरक्षाकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

मेट्रो स्टेशन में तैनात एक सुरक्षाकर्मी ने बताया कि धमाके की आवाज अंदर तक सुनाई दी, ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो, वह लोग भी दौड़कर बाहर निकले और मंजर देखकर दहल गए। सुरक्षाकर्मी ने बताया कि उसमें भी कुछ लोग बचाव की जगह आग लगे वाहनों तथा मृत शरीरों की वीडियो बना रहे थे। उन लोगों ने सभी को अंदर करने की कोशिश की।

वहीं, धमाके के आधे घंटे बाद ही पूरा मेट्रो स्टेशन खाली हो गया। चांदनी चौक से खरीदारी बीच में छोड़कर लोग घरों को सुरक्षित निकल गए। लाल किला मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन पर स्थित है, जो पुरानी दिल्ली के लाल किले तथा चांदनी चौक के पास है। आम तौर पर यहां मेट्रो सेवा घंटों के दौरान लोगों की लंबी कतारें लगी होती है, लेकिन आठ बजे के बाद यहां एक भी यात्री नहीं थे।