Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धमाका होने पर लालकिला मेट्रो स्टेशन की तरफ भागने लगे लोग, आग पर काबू पाने में इस चीज ने की मदद

    By Nimish Hemant Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:50 AM (IST)

    दिल्ली में धमाके के बाद लालकिला क्षेत्र में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए लालकिला मेट्रो स्टेशन की ओर भागे, जिससे स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। आपातकाल के लिए रखे पानी से आग बुझाने में मदद मिली और यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जासं., नई दिल्ली। धमाका होने के बाद लालकिला समेत आस-पास के इलाके में भगदड़ मच गई, लोग नजदीक के लाल किला मेट्रो स्टेशन की ओर भागे। घटना के सबसे नजदीक के चार नंबर गेट की ओर जान बचाने को भागे। ऐसे में हजारों की संख्या में लोग मेट्रो स्टेशन में उमड़ आए, जिसे संभालने में सुरक्षाकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेट्रो स्टेशन में तैनात एक सुरक्षाकर्मी ने बताया कि धमाके की आवाज अंदर तक सुनाई दी, ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो, वह लोग भी दौड़कर बाहर निकले और मंजर देखकर दहल गए। सुरक्षाकर्मी ने बताया कि उसमें भी कुछ लोग बचाव की जगह आग लगे वाहनों तथा मृत शरीरों की वीडियो बना रहे थे। उन लोगों ने सभी को अंदर करने की कोशिश की।

    वहीं, धमाके के आधे घंटे बाद ही पूरा मेट्रो स्टेशन खाली हो गया। चांदनी चौक से खरीदारी बीच में छोड़कर लोग घरों को सुरक्षित निकल गए। लाल किला मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन पर स्थित है, जो पुरानी दिल्ली के लाल किले तथा चांदनी चौक के पास है। आम तौर पर यहां मेट्रो सेवा घंटों के दौरान लोगों की लंबी कतारें लगी होती है, लेकिन आठ बजे के बाद यहां एक भी यात्री नहीं थे।

    मेट्रो स्टेशन का पानी बचाव में आया काम
    लालकिला मेट्रो स्टेशन में आपात स्थिति के लिए रखा पानी धमाके में लगी आग में बुझाने में काफी काम आया। भूमिगत मेट्रो स्टेशन के टैंक में हजारो लीटर पानी होता है। सीढ़ी के नीचे स्थित नोज से पाइप लगाकर पानी ऊपर पहुंचाया गया। घटना के शुरुआती मिनटों में आग पर काबू पाने तथा लोगों को बचाने में यह काफी मददगार साबित हुआ।