जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। कंझावला चौक स्थित जैन नगर से यूईआर-टू तक जाने वाली मुख्य सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों का पुनर्निर्माण शुरू हो गया है। करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस सड़क में जगह-जगह गड्ढे थे और यह टूट चुकी थी।

स्थानीय लोगों की इस समस्या को दैनिक जागरण ने 14 अगस्त को प्रमुखता से उठाया था। अब सड़क पर निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों और रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

निर्माण के कुछ वर्षों बाद ही टूटने लगी सड़क करीब पांच किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण वर्ष 2020 में शुरू हुआ था और वर्ष 2022 में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया था।

निर्माण के कुछ ही वर्षों बाद सड़क जगह-जगह से टूटने लगी। कई हिस्सों में गहरे गड्ढे बन गए थे और सड़क की सतह उखड़ने लगी थी। इससे वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह मार्ग जोखिम भरा बन गया था। रात के समय गड्ढों के कारण दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती थी। यह सड़क बुद्ध विहार से औचंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा को जोड़ती है।

कई क्षेत्रों के लोग रोजाना करते हैं सफर कराला, मजरी, रामा विहार, आनंदपुर धाम, शिव विहार और जैन नगर समेत आसपास के कई क्षेत्रों के लोग रोजाना इस मार्ग से गुजरते हैं। खरखौदा और बहादुरगढ़ की ओर आने-जाने वाले वाहन चालकों के लिए भी यह महत्वपूर्ण रास्ता है।