जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने सऊदी अरब के तीन शहरों के लिए उड़ानें निलंबित कर दी हैं। जेद्दा, दम्माम और रियाद आने-जाने वाली उड़ानों पर 30 नवंबर 2026 तक रोक रहेगी।

क्षेत्रीय तनाव से हवाई सेवाएं प्रभावित

क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा तनाव और ड्रोन-मिसाइल हमलों की आशंका के बीच हवाई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सऊदी अरब में अहम ठिकानों को निशाना बनाए जाने और ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट किए जाने की खबरों के बीच एअरलाइंस ने उड़ानों के संचालन को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है।

तीन शहरों के लिए उड़ानें निलंबित एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने जेद्दा, दम्माम और रियाद के लिए अपनी उड़ानें 30 नवंबर 2026 तक निलंबित रखने का फैसला किया है। एअरलाइन ने अपने बयान में कहा है कि क्षेत्र में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।