राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के सदस्य सचिव तरुण कुमार पिथोड़े ने दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के जिला उपायुक्तों (डीसी) व जिलाधिकारियों (डीएम) के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की।

इस बैठक में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के उपायों और 'डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान 2027' की गहन समीक्षा की गई। आयोग ने प्रदूषण के स्तर में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसकी जिम्मेदारी नामित अधिकारियों को सौंपी गई है।