    रतन लोहिया हत्याकांड: रणदीप भाटी गिरोह के ठिकानों तक पहुंची जांच, यूपी-राजस्थान में छिपे हो सकते हैं शूटर

    By Sudhir Baisla Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:00 PM (IST)

    दिल्ली में हुए रतन लोहिया हत्याकांड की जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पुलिस की जांच अब रणदीप भाटी गिरोह के ठिकानों तक पहुंच गई है। सूत्रों के अनुसार, इ ...और पढ़ें

    गैंगस्टर रणदीप भाटी के शेल्टर एरिया में छिपे हैं रतन लोहिया (इनसेट, फाइल फोटो) के हत्यारोपित।

    सुधीर बैसला, दक्षिणी दिल्ली। आयानगर गांव में 70 से ज्यादा गोली मारकर डेरी संचालक रतन लोहिया की हत्या करने वाले बदमाश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर रणदीप भाटी के शेल्टर एरिया (पनाहगाह) में छिपे हैं।

    साउथ दिल्ली स्पेशल स्टाफ को यह सूचना एक मुखबिर से पहुंची। स्पेशल स्टाफ की टीम ने यूपी एसटीएफ के अधिकारियों से हत्यारोपितों को पकड़वाने में मदद मांगी है। इसके अलावा फतेहरपुर बेरी थाना पुलिस ने फरीदाबाद साइबर सेल सेक्टर-30 के सीसीटीवी कैमरा एक्सपर्ट अश्वनी कुमार को अपनी जांच टीम में शामिल किया है। पुलिस समन्वय कमेटी के तहत फरीदाबाद पुलिस के सब इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार रतन लोहिया हत्याकांड में अब जांच टीम के सदस्य है।

    फतेहरपुर बेरी थाना की टीम वारदात में प्रयुक्त कार की बरामदगी के बाद उससे जुड़े सबूत जुटा रही है। दिल्ली पुलिस सबूतों में सीसीटीवी फुटेज को अहम साक्ष्य मानती है, इसीलिए वे सेक्टर-30 साइबर सेल पहुंचे थे। फरीदाबाद साइबर टीम ने गुरुग्राम रोड से मंझावली पुल तक सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है। करीब तीस से ज्यादा फुटेज दिल्ली पुलिस को मुहैया कराए हैं। इन सीसीटीवी फुटेज में हत्यारोपितों की कार कई जगह पर पहचानी जा रही है।

    स्पेशल स्टाफ के एक सूत्र ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रणदीप भाटी का बड़ा गिरोह है। भाटी गिरोह के यूपी के अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, मुंबई में कई ऐसे हिडन ठिकाने हैं, जिसकी जानकारी पुलिस के पास नहीं है। माना जा रहा है कि रतन हत्या में लिप्त शूटर यूपी और राजस्थान में छिपे हो सकते हैं। दिल्ली की टीम यूपी और राजस्थान एटीएस के संपर्क में भी है।

    बता दें कि 30 नवंबर की सुबह करीब 6.25 बजे 52 वर्षीय डेरी संचालक की हत्या की गई थी, लेकिन अभी तक हत्यारोपितों में से कोई भी पकड़ में नहीं आया है। मृतक डेरी संचालक के बेटे दीपक ने करीब छह महीने पहले गांव में ही रहने वाले अरुण लोहिया नामक युवक की हत्या कर दी थी।

    पुलिस के मुताबिक अरुण की हत्या का बदला लेते हुए उसके मामा कमल ने यूपी के शूटर्स की मदद से दीपक के पिता की हत्या कर डाली। पुलिस को यह भी पता चला है कि इन दो हत्याओं के साथ बड़ी गैंगवार की संभावना है। इसीलिए पुलिस सभी सुपारी किलर गिरोह पर नजर बनाए हुए हैं।

