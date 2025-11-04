अल्ट्रासाउंड में दिखा ट्यूमर, सर्जरी में मिला भ्रूण; दिल्ली में ऐतिहासिक नवजात की सर्जरी सफल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लोक नायक अस्पताल और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों की एक टीम ने एक नवजात शिशु का परजीवी तालु जुड़वाँ होने का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया है। दावा किया जा रहा है कि यह भारत में अपनी तरह का पहला ऑपरेशन है, जो भारत को बाल चिकित्सा सर्जरी के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा।

इस ऑपरेशन का नेतृत्व प्रोफेसर डॉ. सुजय नियोगी ने डॉ. दीपक गोयल, डॉ. दिव्या तोमर और डॉ. राकेश की टीम के साथ किया, जिन्होंने तीन घंटे से ज़्यादा समय तक चली एक जटिल सर्जरी को अंजाम दिया। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बी.एल. चौधरी ने कहा, "यह हमारी टीम की विशेषज्ञता और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।"

डॉक्टरों ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड जाँच के दौरान, डॉक्टरों को बच्चे के तालु से जुड़ा 15 x 12 x 8 सेंटीमीटर का एक बड़ा ट्यूमर मिला। 36वें सप्ताह में सिजेरियन सेक्शन से जन्मे बच्चे को साँस लेने में तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि ट्यूमर उसके वायुमार्ग को अवरुद्ध कर रहा था। बच्चे की जान बचाने के लिए, तुरंत इंटुबैषेण के साथ ऑपरेशन किया गया।

डॉक्टरों ने बताया कि शिशु की जाँच करने पर पता चला कि यह गांठ असल में "फीटस इन फीटू" थी, यानी एक अपूर्ण रूप से विकसित भ्रूण, जिसमें उपास्थि, आंतें, यकृत और मस्तिष्क जैसी संरचनाएँ थीं। ऑपरेशन के बाद दो महीने की निगरानी के बाद, शिशु पूरी तरह से ठीक हो गया और अब सामान्य रूप से स्तनपान कर रहा है।