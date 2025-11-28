Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Crime: शादी समारोह में आई किशोरी के साथ दुष्कर्म, पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:29 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली में एक किशोरी के साथ सामूहिक का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से वैवाहिक कार्यक्रम में आए लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया।

    वहीं, पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी में करने की कोशिश में जुटी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें