Delhi Crime: शादी समारोह में आई किशोरी के साथ दुष्कर्म, पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
दक्षिणी दिल्ली में एक किशोरी के साथ सामूहिक का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से वैवाहिक कार्यक्रम में आए लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया।
वहीं, पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी में करने की कोशिश में जुटी है।
