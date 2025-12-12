Delhi Crime: 11 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा खूनी लखन, आखिरकार क्राइम ब्रांच के जाल में फंसा
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने रणहौला मर्डर केस के 11 साल से फरार आरोपी लखन सिंह को उत्तर प्रदेश के कासगंज से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने रणहौला मर्डर केस के 11 साल से फरार आरोपी लखन सिंह को उत्तर प्रदेश के कासगंज से गिरफ्तार किया है। फरारी के दौरान उसने राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान छिपाई।
डीसीपी क्राइम ब्रांच पंकज सिंह के मुताबिक, लखन सिंह नजफगढ़ में रह रहा था। 21 नवंबर 2014 को रणहौला में होली कॉन्वेंट स्कूल के पास खेड़ी बाबा पुल पर नाले के किनारे 45 साल के एक आदमी की लाश मिली थी, जिसके चेहरे, सिर के पिछले हिस्से और शरीर के दूसरे हिस्सों पर गहरे घाव थे। पुलिस ने एक अनजान आदमी के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज करके जांच शुरू की।
जांच में पता चला कि वह आदमी राकेश है। बाद में यह भी पता चला कि लखन सिंह नाम के एक आदमी ने राकेश की हत्या की है। इसके बाद लखन सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वह फरार रहा। कुछ समय पहले क्राइम ब्रांच को फरार लखन सिंह के बारे में पता चला और उसे गिरफ्तार करने का काम सौंपा गया।
इसके बाद 10 दिसंबर को ACP अशोक शर्मा और इंस्पेक्टर पुखराज को गिरफ्तार किया गया। वह मूल रूप से राजस्थान के करौली का रहने वाला है। घटना के समय वह मजदूरी करता था। उसने झगड़े के बाद अपने साथी राकेश की हत्या कर दी थी और भाग गया था।
