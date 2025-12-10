Language
    स्वामी रामदेव और जैन संत प्रसन्न सागर करेंगे 'हर मास-एक उपवास' महाभियान का शुभारंभ; ओम बिड़ला, नितिन गडकरी समेत कई दिग्गज होंगे शामिल

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:43 PM (IST)

    स्वामी रामदेव और जैन संत प्रसन्न सागरजी के मार्गदर्शन में दो-दिवसीय "अंतर्राष्ट्रीय जनमंगल सम्मेलन" नई दिल्ली में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में 'हर मास ...और पढ़ें

    विशाल 'अंतर्राष्ट्रीय जनमंगल सम्मेलन' भारत मंडपम दिल्ली में होगा आयोजित

    नई दिल्ली। स्वामी रामदेव और जैन संत अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागरजी के मार्गदर्शन में दो-दिवसीय "अंतर्राष्ट्रीय जनमंगल सम्मेलन" होने जा रहा है। 'जनमंगल की सम्यग्दृष्टि : उपवास, ध्यान, योग व स्वदेशी चिंतन' पर केंद्रित होगा। 12-13 दिसम्बर को इस सम्मेलन में 'हर मास - एक उपवास' महाभियान के शुभारंभ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के केबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह एवं कपिल मिश्रा, सांसद सुधांशु त्रिवेदी, सांसद योगेन्द्र चांदोलिया, इंडिया टीवी चेयरमैन रजत शर्मा, जाने माने लीवर विशेषज्ञ डा. एस. के. सरीन, भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन एन. पी. सिंह, पतंजलि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. अनुराग वार्ष्णेय संबोधन देंगे।

    आयोजन में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री डिजिटल संबोधन देंगे वहीं आचार्य बालकृष्ण, गीता मनीषी महामंडलेश्वर ज्ञानानंद और महंत बालकनाथ योगी पावन‌ सानिध्य प्रदान करेंगे। दुनिया के जनमंगल हेतु स्वामी रामदेव के अखंड-प्रचंड पुरुषार्थ से योग पूरी दुनिया में "हरिद्वार से हर द्वार" तक पहुंचा और मानवता को वरदान मिला।

    ठीक उसी प्रकार आचार्य प्रसन्न सागर महाराज ने अतुलनीय 557 दिवस तक निरंतर उपवास करके (और अब तक 3500 से अधिक उपवास करके) "उपवास साधना शिरोमणी" की प्रतिष्ठा प्राप्त की है।‌

    अब दोनों संतों ने जनमंगल के लिए "हर मास -एक उपवास" का महाभियान शुरू करने का फैसला लिया है। ताकि समस्त सिद्धिदायक "उपवास" महामंत्र से मानवता का कल्याण हो।