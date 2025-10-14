चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को राहत, मिली दुबई जाने की इजाजत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले का सामना कर रहे अभिनेता राजपाल यादव को दिवाली के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुबई जाने की अनुमति दे दी है।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने उन्हें राहत प्रदान करते हुए उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में एक लाख रुपये की एफडीआर जमा करने और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता प्रदान करने का निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि राजपाल यादव का मोबाइल फोन उनकी यात्रा के दौरान हर समय चालू रहना चाहिए।