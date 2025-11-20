हमारी किलोमीटर दर कब बढ़ेगी? यात्रा भत्ता बढ़ाने को लेकर रेलवे रनिंग स्टॉफ का आंदोलन तेज
रेलवे रनिंग स्टाफ ने यात्रा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। कर्मचारी पूछ रहे हैं कि उनकी किलोमीटर दर में वृद्धि कब होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और भत्ते में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा, जिससे रेलवे प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। रेलवे के रनिंग स्टाफ किलोमीटर की दरों (यात्रा भत्ते) में वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई भत्ता मूलवेतन से 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इसके बाद भी रनिंग स्टाफ के किलोमीटर भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की गई है।
6 व7 नवंबर को कोलकाता में आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन (एआइआरएफ) की कार्य समिति की बैठक में आंदोलन का निर्णय़ लिया गया था। 17 नवंबर को पूरे देश में रनिंग स्टाफ ने विरोध प्रदर्शन भी किया था।
अन्य कर्मचारियों का भत्ता बढ़ा
एआइआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने बताया कि 50 प्रतिशत से ज्यादा महंगाई भत्ता होने पर अन्य कर्मचारियों को उनके भत्तों मे 25 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। लेकिन, रनिंग स्टाफ के किलोमीटर दर में वृद्धि नहीं हुई है। लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर रनिंग स्टाफ में आते हैं।
उन्हें डियूटी के दौरान किलोमीटर के हिसाब से भत्ता दिया जाता है। उन्होंने सरकार से शीघ्र इसमें 25 प्रतिशत वृद्धि करने की मांग की है। यदि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन में तेजी लाने की भी चेतावनी दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।